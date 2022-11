Michel Sardou va remonter sur scène en 2023 pour une dernière tournée

Je ne voulais pas revenir… Mais je me suis fait avoir par ma femme

La raison de ce revirement ? Sa femme Anne-Marie Périer, son épouse depuis 1999, a-t-il expliqué dans une interview accordée au quotidien français. "Je ne voulais pas revenir… Mais je me suis fait avoir dans les grandes largeurs par ma femme". C’est elle qui l’a convaincu de remonter sur scène pour chanter. Il montait encore sur les planches au théâtre. On avait pu le voir dans la pièce "N’écoutez pas, mesdames!" de Sacha Guitry.

Une vingtaine de musiciens

Pour son retour, Michel Sardou prévoit les choses en grand, avec vingt musiciens. Les fans pourront découvrir "une version surprenante du Connemara et des chansons oubliées, comme Parlons de toi, de moi et Je me souviens d’un adieu." Le chanteur ne fera toutefois pas de nouvel album.

La tournée commencera le 3 octobre 2023 à Rouen et s’achèvera en mars 2024, à Paris.