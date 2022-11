Dès l’entame, avec la reprise de ce fameux titre de Jerry Butler ( Only the Strong Survive qui donne son titre à l’album), on ressent la joie et la passion à travers la voix du Boss. Car c’est ça que Springsteen ressent quand il écoute ces chansons qui le ramènent en enfance: de la joie et du plaisir. "Peu après la sortie de A Letter to You et alors que nous étions toujours en quarantaine, je suis retourné dans mon studio pour enregistrer des chansons que je n’avais pas écrites mais que j’avais juste envie d’enregistrer, explique Bruce Springsteen dans un message vidéo à ses fans. C’est quelque chose que je n’avais pas fait depuis The Seeger Sessions (NDLR: We Shall Overcome: The Seeger Sessions en 2006). "

Concentré sur le chant, le Boss continue de relever des défis: "J’ai eu envie de faire quelque chose que je n’avais jamais fait avant: faire de la musique centrée sur le chant et challenger ma voix."

Et quoi de mieux que la musique soul pour faire vibrer cette voix chargée des émotions de toute une vie ?

Respect et démonstration

Évidemment, des albums de reprises, il en sort des dizaines chaque année. Et si les Français sont passés maîtres dans l’art de massacrer l’œuvre de leurs anciens, les Américains, eux, savent rendre hommage. C’est exactement ce que fait Springsteen. Sans dénaturer les titres de Smokey Robinson, Ben E. King, Sam Moore ou Levy Stubbs (pour n’en citer que quelques-uns), il s’approprie ces titres et les transcende. Magnifiquement accompagné par un groupe de cuivre et de cordes ainsi que par des choristes habités, Bruce Springsteen reprend Nightshift des Commodores, 7 Rooms of Gloom des Four Tops mais aussi le superbe What Become of the Brokenhearted de Jimmy Ruffin ou notre préféré, When She Was My Girl des Four Tops.

Reste à savoir si le Boss ira piocher dans ce répertoire lorsqu’il viendra fouler le sol belge le 18 juin prochain avec son E Street Band lors de TW Classic.

Bruce Springsteen, « Only the Strong Survive », Sony.