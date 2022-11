Tournée de « N’oubliez pas les paroles » avec Magali Ripoll : « C’est avant tout une grande fête »

Sur scène, on retrouve les musiciens (les Zikos) et les choristes de l’émission, ainsi que des candidats emblématiques (les maestros) comme Margaux, Caroline, Kevin… Le tout sous la direction de la déjantée Magali Ripoll, à qui Naguli a confié les clés du show. Ils seront sur scène ce samedi 12 novembre à Forest National.

Magali, qui a eu l’idée de ce show ?

C’est Thierry Cornolti, un producteur installé dans l’Est de la France – qui est fan de l’émission – qui a eu l’idée de transposer cette émission sur scène. Il l’a proposé à Nagui et tout le monde s’est lancé dans l’aventure.

Cela n’a pas été trop difficile de transposer l’émission sur scène ?

Non, car N’oubliez pas les paroles, ce n’est pas qu’un jeu, c’est aussi un show ! Il y a des musiciens, des danseurs, des gens qui chantent en live… Donc la transposition sur scène s’est faite naturellement. C’est avant tout une grande fête.

Et pour vous, c’est l’occasion de sortir du studio et de rencontrer vos téléspectateurs…

Exactement. C’est un spectacle où il y a beaucoup d’interactivité avec le public dans la salle. C’est environ deux heures de show sur la base d’un karaoké géant: toutes les paroles de toutes les chansons sont affichées et le public peut chanter. Il y a beaucoup de medleys avec des thèmes et aussi des petits sketches. Et puis, à deux moments précis, le public est invité à chanter à tue-tête une chanson afin que Cruella (NDLR: la juge arbitre de l’émission) puisse repérer un(e) candidat(e) qui pourra monter sur scène pour jouer à N’oubliez pas les paroles et affronter l’un des maestros. Il y a des cadeaux à gagner à la clé. C’est très festif.

Est-ce que les spectateurs doivent réviser leurs classiques avant de venir ?

Ils peuvent. Ceux qui veulent se faire remarquer, terrasser un maestro et figurer dans les gazettes locales, allez-y ! Et pourquoi pas brûlez quelques étapes pour un futur casting…

Le public belge est fidèle à l’émission…

Oui, depuis des années, nous avons énormément de retours. Et depuis quelques années, nous avons de très bons maestros qui viennent de Belgique: Renaud, Kristofer, Alessandra, Valérie… Ils seront tous là samedi, ainsi que notre choriste Jessie, qui est originaire de Liège. C’est elle qui coache les candidats sur scène.

Ils sont différents des candidats français ?

Avant de répondre, je dois vous dire que j’ai de la famille à Wavre (Brabant wallon) et que c’est moi qui chante les jingles de la radio VivaCité, donc je suis en contact avec des Belges. Chez les candidats belges, je retrouve un côté détendu, du lâcher prise, de l’humour… Il y a un côté pince-sans-rire que j’adore. Il y a aussi un côté simple chez vous que je peux retrouver au Québec et qu’on a moins en France.

Parmi les maestros, lesquels pourraient mener une carrière dans la chanson ?

Margaux, Caroline et Hervé, qui sont présents à chaque représentation. Ils font partie intégrante de la troupe. Hervé, il est multitalents, il danse comme un Dieu et est irréprochable vocalement. Il pourrait figurer dans une comédie musicale, sans aucune hésitation. Quant à Margaux, elle s’est révélée. Elle a toujours bien chanté, mais elle a une attitude scénique de plus en plus intéressante. Quant à Caroline, elle a aussi une voix extraordinaire.

Vous deviez jouer votre spectacle « Radio Active » en avril 2020 à Mons, mais cela a été annulé à cause du Covid. Vous allez revenir ?

Oui ! Je suis en train de mettre en place un planning de dates pour 2023. Ce sera sans doute avant l’été prochain.

NOPLP se donne en spectacle, à Forest National ce 12/121. Tickets sur www.ticketsmaster.be