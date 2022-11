Suzane sort son deuxième album : « Je suis une humaine de mon temps »

Aujourd’hui, on tombe plus facilement sur une vidéo porno que sur mon clip

Suzane y parle de ces quatre dernières années-tourbillons, de ce qu’elle a vécu, fantasmé, rêvé. " Océane a été plus difficile à écrire, ça a été un long travail d’introspection". Alors pourquoi maintenant ? "Pendant la pandémie, je suis retournée chez moi dans le Sud, dans ma famille, j’ai passé du temps avec mes amis. Tout le monde m’appelle Océane. L’amour, l’amitié, c’est ce qui m’a poussée à avancer. Parce que ce n’est pas forcément agréable de faire une introspection. Il faut dépasser sa pudeur, parce que parfois les mots prennent leur sens quand on les partage, il faut se dire qu’ils résonneront peut être aussi chez d’autres. J’ai essayé d’être la plus sincère possible."

Ce Caméo est le témoignage d’une jeune femme de son temps. Comme dans Génération désenchantée où elle parle du climat, notamment, "La guerre, l’urgence climatique… Le futur fait un peu flipper, j’ai un côté anxieux, je ne le cache pas. Mais dans cette chanson il y a aussi beaucoup d’espoir". Et de la nostalgie dans 90, des histoires d’amitié dans Et toi ça va ? Elle aborde aussi les violences conjugales, l’immigration, la disparition d’un ami, de plaisir féminin. Quant à Vista sul mare, c’est une vraie chanson d’amour. La première qu’elle écrit.

Mais elle propose quand même des chanson plus festives et dansantes comme sur son premier album, Toï Toï. "Si j’écris sur un sujet, c’est que ça me touche. Je suis une humaine de mon temps", dit-elle simplement.

Le clitoris de la discorde

Le clip de son titre Clit is good a été censuré. Rien que pour le mot "clit" pour clitoris. Même pas pour ses images plus suggestives qu’explicites sur le plaisir féminin. Un clip qui a beaucoup fait parler de lui. Incompréhensible pour la chanteuse. " Il y a tous ces clips de rap, où les hommes parlent de leur sexe, où le corps des femmes est objetisé pour vendre. On peut éveiller le désir mais pas parler de son plaisir. Le plaisir masculin domine. C’est aussi une chanson qui parle de la liberté de disposer de son corps. C’est bien plus large qu’une histoire de filles qui se touchent. Ca n’a peut-être pas été bien compris… Aujourd’hui, on tombe plus facilement sur une vidéo porno que sur mon clip."

Ceux qui ont eu la chance de la voir cet été sur scène lors de sa tournée marathon des festivals (à Esperanzah notamment) ont eu déjà l’occasion de découvrir pas mal de ces nouveaux titres. La scène, c’est là où elle se sent le mieux, "j’ai eu la chance de naître sur scène". Et parmi les choses fantasmées sur son premier album, il y avait notamment le fait de voir son nom en néons rouges sur la façade de l’Olympia, elle en rêvait depuis ses 7 ans. Elle a réalisé son rêve en septembre, dans un Olympia plein à ras bord, où elle retournera en mai.

Suzane, «Cameo », Pias. En concert le 17 novembre à l’AB à Bruxelles.