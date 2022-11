Le trio formé d’Arnaud Samuel, Gaëtan Roussel et Robin Feix livre une belle surprise, imaginée en secret dans la foulée des concerts gratuits donnés en avril dernier à l’Élysée Montmartre à Paris pour célébrer les 25 ans de la sortie de leur premier album.

Le son est différent, avec l’apport d’arrangements de cordes que l’on doit à Rémy Galichet (Alain Chamfort, Dani, Renan Luce, Mathieu Chedid…). "On espérait que les cordes nous amènent une certaine envolée, une certaine ampleur, une certaine largeur, affirme Gaëtan Roussel dans une vidéo de présentation de l’album. On a regardé du côté de Last Shadow Puppets ou Vampire Weekend…" Un disque sur les relations humaines à l’énergie communicative.

Anna of the North : « 60 seconds » (**)

Après un premier album résolument électro-pop, la jeune chanteuse norvégienne Anna Lotterud a confirmé son potentiel sur Dream Girl, au ton plus optimiste mais aussi à la direction musicale plus commerciale. 60 seconds confirme et renforce cette tendance avec des morceaux pop sautillants au parfum 80’s, clairement destinés à un public plus large. Mais malheureusement, la plupart du temps, c’est sans grand relief, même si l’écoute en demeure agréable. (

Anna of the North, « 60 seconds », Pias

Mathias Malzieu et Daria Nelson : La symphonie du temps qui passe (****)

Pour ce premier projet en dehors de Dionysos, Mathias Malzieu s’est allié à son amoureuse, la photographe Daria Nelson, avec qui il a coécrit La symphonie du temps qui passe. Projet multi-sens, à la fois symphonique (grâce à l’arrangeur Olivier Daviaud), pop et poétique, cette comédie musicale contemporaine mérite le détour. Tous les titres ont été "clipés" par Le Turk et Sébastien Roignant. Cela parle d’amour, de deuil (une fausse couche) et de résilience. C’est intelligent, à la fois grave et léger: une belle réussite.

Daria Nelson et Mathias Malzieu, « La symphonie du temps qui passe », Verycords.

Ibrahim Maalouf, identités constructives (*****)

Avec sa trompette et sa manière d’en jouer, divinement, le Franco-Libanais Ibrahim Maalouf poursuit sa quête d’autres horizons. Avec Capacity to love, introduit par l’iconique Dictateur de Charlie Chaplin, le jazzman moderne atteint les sommets, au rythme de collaborations effrénées (Érick the Architect, Gregory Porter, Cimafunk, De La Soul et… Sharon Stone, sur un spoken word habité) qui le font intégrer des sonorités latinos, du rap, soul, etc., toujours avec cette émotion et cette vibration imparables.

Ibrahim Maalouf, « Capacity to love », Mi’ster

Ofenbach, le piège de l’album (**)

Propulsé sur la scène internationale depuis 5 ans, le duo parisien Ofenbach (César et Dorian, l’arrière-petit-fils de… Guy Lux) propose enfin son 1er album… sans grande surprise si ce n’est son aspect concis (12 sons de moins de 2min30 !), joué comme un mix. Plus estivales qu’automnales, les tracks doivent surtout à la qualité des interprètes rassemblés ici pour mieux dynamiter le game. Niveau partition, les singles isolés du binôme valaient bien mieux. Un bon moment aussi vite oublié.

Ofenbach, « I », Warner

Le juke-box de la semaine

Un neuvième album pour Jenifer

Coïncidence ou pas, Jenifer, la première gagnante de la Star Academy, publie son neuvième album alors que la téléréalité a redémarré sur TF1. N°9 a été enregistré entre Paris et Londres, dans le studio légendaire Eastcote où sont passés les Sex Pistols, Amy Winehouse, Adele ou encore Depeche Mode. On y retrouve les sonorités vintages qui ont donné à Jenifer le goût de la musique et de la scène. Le disque est porté par Sauve qui aime.

M.Pokora publie « Épicentre »

M.Pokora, lui, fête ses vingt ans de carrière avec l’album Épicentre, qui est également son neuvième. Un disque marqué par les bouleversements survenus dans sa vie personnelle : il s’est marié avec la comédienne et chanteuse Christina Milian, avec laquelle il a eu deux enfants, Isaiah et Kenna. Le disque alterne entre ballades et chansons plus rythmées. Une tournée Épicentre Tour est prévue en 2023.

Dutronc & Dutronc

Jacques et Thomas sont pour la première fois réunis sur un album complet. On y retrouve tous les tubes du paternel (L’opportuniste, J’aime les filles, Et moi et moi et moi, Il est cinq heures Paris s’éveille...) et du fiston (Demain, Éternel jusqu’à, demain, J’me fous de tout...) revisités. Un beau moment de partage.

Le Cameo de Suzane

On vous en parle plus longuement dans notre édition de lundi, mais ce vendredi, c’est aussi le jour de la sortie du deuxième album de Suzane, intitulé Cameo. Un disque plus introspectif, où l’on découvre plus Océane (son vrai prénom). On ny trouve sa première chanson d’amour (Vista sul mare) mais aussi des chansons plus festives et dansantes comme sur son premier album, Toï Toï.

Quelques concerts...

Rappelons d’abord que le groupe américain de métal Slipknot se produira au Graspop le 17 juin ( www.graspop.be).

Après leur retour discographique réussi au printemps dernier avec Never Let Me Go, Brian Molko et Stefan Olsdal, les deux compères de Placebo, se produisent au Sportpaleis d’Anvers ce mardi 08 novembre. En espérant un peu plus de contact humain qu’à Werchter...

Avis aux fans des 90’s : Backstreet Boys seront à Anvers deux jours plus tard, avec leur DNA Tour.

Du côté de Forest National, on notera le passage de Julien Clerc ce dimanche ainsi que la tournée de l’émission télé N’oubliez pas les paroles samedi prochain, le 12/11.

Mais aussi...

C’est la fête pour Taylor Swift. L’artiste américaine est devenue en ce début de semaine la première chanteuse à occuper les dix premières places du classement Billboard Hot 100, avec dix titres issus de son dixième album Midnights. C’’est la première fois qu’un artiste réalise cet exploit depuis le lancement, il y a 64 ans, du Billboard Hot 100 qui dévoile chaque semaine le classement des 100 titres les plus populaires outre-Atlantique.

Quant à Mariah Carey, elle se réjouit dans une vidéo qu’Halloween soit enfin passé. Elle va pouvoir commencer à compter les dollars qui s’accumulent sur son compte grâce à la multidiffusion de son tube All I Want for Christmas is You. Apparemment, cela lui provoque quelques sensations...