2012 est vraiment l’année Adele. Après avoir triomphé avec l’album 21 lors des Grammy Awards 2012 (six récompenses dont l’album de l’année, le disque de l’année et la chanson de l’année), la chanteuse anglaise se fait remarquer à la fin de l’année 2012 par le morceau Skyfall, choisi pour être le générique du film éponyme de la série James Bond.

Elle est écrite par Adele et Paul Epworth et orchestrée par Jonathan Alfred Clawson Redford. "C’est la fin, Retiens ton souffle et compte jusqu’à dix, Sens la terre bouger et ensuite, Entends mon cœur battre à nouveau, Parce que c’est la fin, Laisse le ciel s’effondrer, lorsqu’il s’émiettera, Nous resterons debout…, Vous pouvez avoir mon numéro, vous pouvez prendre mon nom, Mais vous n’aurez jamais mon cœur…" chante Adele.

Le titre sort le 5 octobre 2012 pour célébrer les 50 ans du premier James Bond. Il se vend comme des petits pains et atteint les 7 millions de ventes dans le monde.

2002 Lara Fabian et Maurane – Tu es mon autre

En novembre 2002, c’est un duo belgo-belge qui fait frissonner (voire pleurer) les auditeurs. Les voix de Lara Fabian et Maurane s’accordent à merveille sur ce titre, Tu es mon autre, qui figure sur l’album Nue sorti en août 2001.

J’y crois encore, Immortelle et Aimer déjà sont les singles qui ont précédé et qui ont été autant de succès. Logiquement, l’album reçoit un double disque de platine en France, et un disque d’or en Suisse et en Belgique, où il se classe d’ailleurs sans surprise n°1.

Si la chanson semble correspondre parfaitement aux deux chanteuses, amies dans la vie, elle est à la base écrite par Lara Fabian et Rick Allison, celui qui l’a repérée dans un bar bruxellois à la fin des années 80 et avec qui elle a connu le succès puis l’amour. "Ce duo, je l’ai écrit avec et pour Rick, confiera-t-elle à l’époque à Télé 7 Jours. C’est un hymne à cette relation si particulière que nous entretenons depuis treize ans, à cette force qui nous lie. […] On s’aime tellement que quiconque ne comprend pas la nature pure de cette relation aura quelques difficultés à se faire accepter !" Elle indique dans la même interview que lorsqu’elle a aperçu Rick pour la première fois, elle avait l’impression de déjà le connaître.

Chanter ce duo avec Maurane était pour Lara Fabian une évidence: "Pour l’interpréter, j’ai tout de suite pensé à Maurane dont je suis fan depuis l’âge de 14 ans. Parce que tu peux aussi bien dire à un homme qu’à une femme qu’il ou elle est ton ‘Autre’. Peu importe la nature des sentiments que tu éprouves pourvu qu’ils soient ornés de cette symbiose-là."

1992 Jordy – Dur dur d’être bébé

Pour certains, c’est une madeleine de Proust de leur enfance, pour d’autres, un morceau qui a le don de les énerver au bout de 30 secondes. Ce morceau, c’est Dur dur d’être bébé, chanté par Jordy en 1992.

Gamin de 4,5 ans à l’époque, Jordy est le fils de Claude Lemoine, producteur du groupe français électro-rock Rockets durant les années 70. Sa maman, Patricia Clerget, a été chanteuse avant de devenir animatrice sur Radio Manche.

C’est un pur hasard que Jordy se retrouve à chanter. Lors d’un passage dans le studio où son père à l’habitude de travailler, il babille et lâche un "Oh là là bébé !" qui se retrouve enregistré sur une bande, le micro étant allumé.

Quelque temps plus tard, Claude Lemoine retombe sur cet extrait et décide la placer sur une musique qu’il vient de composer avec Alain Maratrat, ancien membre des Rockets. Il demande ensuite à sa femme d’écrire un texte qu’ils font enregistrer mot à mot au petit garçon. Si, au départ, aucune maison de disques ne veut du projet, Claude Lemoine va réussir à l’imposer dans les discothèques.

Sony Music entre dans la danse et Jordy devient la star de l’été 1992. Le succès se prolonge encore quelques semaines et le gamin est toujours en tête des hit-parades à l’automne. Il restera numéro un pendant quinze semaines en France. Il est aussi n°1 en Grèce, en Espagne et en Italie, n°2 en Finlande et en Belgique, n°3 aux Pays-Bas et en Autriche…

1982 Culture Club – Do You Really Want To Hurt Me ?

Parmi les groupes anglais qui ont compté en ce début des années 80, Culture Club figure en bonne place.

Formé à l’été 1981 à Londres par Boy George, Mikey Craig, Jon Moss et Roy Hay, le groupe Culture Club met un peu de temps à trouver sa voie. Tous les membres n’ont quasi aucune expérience (à l’exception du batteur Jon Moss, qui a joué avec les Clash) et les premiers mois sont surtout consacrés à l’apprentissage.

Après deux premiers 45 Tours ratés, le groupe publie Do You Really Want To Hurt Me ?, et c’est bingo ! La carrière du groupe démarre sur les chapeaux de roue et les prestations à la télévision s’enchaînent, si bien que la chanson devient numéro un en Grande-Bretagne puis dans le reste de l’Europe.

Le style vestimentaire androgyne de Boy George, son maquillage, ses tresses et son chapeau participent au succès du groupe, qui se retrouve à la Une de tous les magazines. En octobre 1982, Culture Club publie son premier album, Kissing to Be Clever, qui contient le hit Time (Clock of the Heart). Leur carrière est lancée.

1972 Lynsey de Paul – Sugar Me

Après avoir écrit quelques chansons pour l’enfant acteur britannique Jack Wild, Lynsey de Paul se lance dans une carrière solo en 1971, avec un premier succès, Storm in a Tea Cup. Dans une interview parue dans Cashbox au début de 1972, le producteur de musique Don Kirshner déclare: " Nous recherchons une autre Carole King. Nous pensons que nous l’avons trouvée. "

Quelques mois plus tard, le succès de Sugar Me à l’été 1972 va faire décoller la carrière de Lynsey de Paul.

Cette chanson au texte assez explicite (dans le style des Sucettes que Gainsbourg avait écrit pour France Gall en 1966) devient rapidement un succès mondial et figure parmi les 5 meilleurs singles sortis en 1972.

Le titre sera repris par Nancy Sinatra, Claudine Longet, Abigail, Nydia Caro…

1962 Chris Montez – Let’s Dance

On termine cette ziquemachine de novembre 2022 avec un titre qui a fait danser tout le monde en 1962: Let’s dance de Chris Montez.

Chanson écrite par Jim Lee, fondateur de Monogram Records, elle est enregistrée par le batteur Jessie Sayles, l’organiste Ray Johnson, le bassiste Ray Pullman et le guitariste Joel Scott Hill. Il fait appel à Chris Montez, 19 ans à l’époque, pour la chanter. Ce dernier devient une star du jour au lendemain.

Par la suite, il continuera sa carrière aux États-Unis, enregistrant plusieurs singles et albums, mais il ne connaîtra jamais le succès vécu avec Let’s Dance, sauf avec sa reprise de The More I See You en 1966.