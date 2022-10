Les Gauff’ reviennent en mode Akoustik à Louvain-la-Neuve, Alleur et Welkenraedt

"Je me demande si les Bruxellois ont encore un peu de tendresse pour nous, sourit Patrick Alen, alias Francis Joskin, piller, chanteur, et guitariste des Gauff’. C’est vrai que nous ne venons pas souvent dans ce coin-là de la Wallonie. On est Liégeois, ce n’est pas un mystère, on va d’ailleurs jouer tous les jours à Liège durant un mois, du 8 janvier au 5 février. Mais on se sent surtout Wallons."

Certains tubes du groupe sont d’ailleurs devenus des classiques des mariages et des événements où l’on fait la fête, surtout dans le Carré, à Liège. Et les Gauff’ne bouderont pas leur plaisir de les rejouer encore.

On a imaginé un spectacle plus intime pour aller à la rencontre des gens dans des petites salles, qui font entre 50 et 200 places.

"On joue nos tubes car, en toute modestie, ils font partie du patrimoine wallon. Le public nous les réclame. On propose aussi trois ou quatre nouveaux titres dans le set. Et puis, des moments plus tranquilles. L’idée du Déconfi’Tour est née pendant le confinement. On a imaginé un spectacle plus intime pour aller à la rencontre des gens dans des petites salles, qui font entre 50 et 200 places. Cela donne un spectacle un peu moins bruyant, avec de la musique moins électrisée, où on est un peu plus dans le texte. Il y a donc des moments de sketches. On sort de l’idée d’un concert, mais tout est fait avec beaucoup d’humour. Les Gauff’, ça reste du 2e voire du 3e degré", précise Patrick Alen.

La tournée des 30 ans est en préparation

Francis Joskin, Pol Boubiet, Dj Didjé, Willy Peters et Marcel Teugels préparent aussi une tournée plus traditionnelle, et donc plus bruyante, qui démarrera en avril 2023.

Ils fêteront les 30 ans de carrière des Gauff’ont d’abord été les Gauff’au Suc’.

"On a 55 ans dans le froc mais toujours 12 ans dans la tête, c’est un peu ça le secret. Le public sent qu’on ne fait pas semblant, on rit comme des enfants, bref, on est toujours un peu vert !"

La sincérité dans le délire, tel est le secret de la longévité. À méditer.

Le 4/11 à 20 h, à la Ferme du Biéreau, le 18/11 au Centre culturel d’Alleur, les 16 et 17/12 au studio 15 à Welkenraedt.