Pourtant, le contexte avant son écriture n’était pas franchement enviable. La perte de ses deux parents en très peu de temps, une opération dangereuse près des cordes vocales et cette pandémie qui a mis les artistes au repos forcé.

"C’est une phase que j’espère ne jamais revivre, dit Stephan Eicher. Mais dans la vie, quand ça ne va pas, il y a toujours quelque chose qui me prend dans les bras, c’est la musique. J’ai voulu faire un disque qui prend les gens dans les bras."

Alors quand on lui dit que oui, ça marche comme un rayon de soleil, il sourit : "J’espère parce que sinon, j’ai raté l’album".

Pendant la pandémie, il a improvisé une tournée avec toute son équipe dans les jardins des gens, "ça n’avait pas de sens économiquement, mais il n’y avait plus de concerts, plus rien. L’équipe avait perdu la foi, il fallait faire quelque chose. J’ai joué mon rôle de capitaine, je leur disais “on va faire un théâtre qui voyage, ça va aller”, mais c’était un mensonge, parce que je n’en savais rien. Et on a vécu ensemble, très soudés, c’était vraiment joyeux. Le disque a grandi dans ça aussi."

Ode, c’est une ode à la vie, à la joie et à plein de choses. D’ailleurs, il voulait l’appeler Ode à la joie, "mais ma maison de disques m’a dit qu’un musicien allemand connu avait déjà utilisé le titre", (Beethoven, NDLR), glisse-t-il avec malice. Ça le fait marrer.

Ode, c’est aussi Ode à l’échec, titre de son film documentaire à venir où il parle de ses "emmerdes" avec sa maison de disques, les procédures judiciaires de 7 ans… Pas de quoi plomber l’ambiance, parce que "l’échec est intéressant aussi".

Le rapport avec la pochette de l’album ? Aucun. On voit des pieds féminins chaussés de talons verts dépasser d’une sorte de grosse boule rouge froufroutante. "Cette photo a été prise dans le jardin d’un magicien. Quand le photographe me l’a envoyée, je me suis dit “c’est ça”, je n’ai même pas réfléchi. Je réfléchis quand ça ne va pas, pas quand ça marche. Quand ça marche, il ne faut pas se poser trop de questions…"

«Ode», Universal. En concert le 22 février 2023 à Bozar.