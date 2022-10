Stephan Eicher nous revient avec un album joyeux, lumineux et poétique, conçu comme un refuge.

Dès l’ouverture de ce 16e album studio, on se laisse cueillir par un piano qui martèle une mélodie lumineuse. On retrouve cette sensation joyeuse le long des 12 titres. Et ça fait un bien fou.

L’interview de la semaine: Dani Klein

Après Arno, Nicoletta ou Louis Chedid, c’est au tour de Dani Klein (Vaya Con Dios) d’enregistrer ses chansons en mode piano-voix.

"What’s a Woman" paraît ce vendredi et on en a parlé avec la chanteuse.

Le juke-box de la semaine

Quelques concerts…

Olivia Ruiz sera en concert le 9/11 au Whalll (à Wolluwe-Saint-Pierre). Infos et réservations: www.whalll.be

À l’occasion de ses 20 ans de carrière, Vincent Delerm dévoile un livre-disque de 140 pages dans lequel on retrouve des archives personnelles, des photos, des manuscrits de chansons mais aussi un double album: Comme une histoire, soit un album "parcours" de plus d’une heure comprenant des archives sonores, des versions alternatives de chansons et 8 inédits, et Sans paroles qui revisite 20 de ses titres au piano.

Il sera également en concert ce 4/11 à Bozar.

Un EP pour ATOMIC DeLuxe

ATOMIC DeLuxe et son rock puissant et mélodique reviennent avec Danse Dur: un EP aux textes ciselés, acides et percutants.

C’est le retour de Rihanna

Rihanna signe son retour sur la bande originale du film Black Panther: Wakanda Forever avec le titre Lift Me Up.

Ce titre rend hommage à Chadwick Boseman, le comédien originel de Black Panther, décédé il y a deux ans.

La bande originale du film sera disponible le 4 novembre, 5 jours avant la sortie du film au cinéma.