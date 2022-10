Avec Long Story Short, ils signent un premier album de pop fraîche et décalée qu’ils exploitent jusqu’au bout dans des clips déjà cultes.

Pourtant, ces deux-là ne se connaissaient pas jusqu’à ce concert de Wuman, groupe dans lequel Nicolas officie à la guitare. "J’étais dans la salle du Botanique ce soir-là et j’ai aimé son style de guitare, explique Antoine Geluck alors que Nicolas finit un plat de nouilles. On a un peu parlé après le concert. Moi de mon côté j’étais dans mon projet, Chance, et je lui ai demandé de venir faire la guitare sur le projet et ça a donné des lives super-chouettes. Après les répètes pour Chance, on restait tous les deux, on expérimentait plein de choses nouvelles sur des petites machines, on jamait, on écoutait des trucs… Et à un moment, on a voulu monter un projet ensemble."

Une écriture libre et allumée

Une histoire d’orteils cassés au même moment scelle le destin des deux hommes qui baptisent leur duo Twin Toes (qu’on pourrait traduire par "orteils jumeaux") et se lancent dans l’aventure en passant par le Concourt Circuit.

Très vite naît un son, inclassable, une légèreté dans l’envie de composer et d’écrire des textes allumés. Et, même s’ils aiment les étiquettes, les deux amis admettent que leur musique est difficile à ranger dans un bac bien défini. "On va dire qu’on fait de l’indie-pop… On s’inspire de Dirty Projectors, Animal Collective ou Vampire Weekend. Mais Twin Toes c’est surtout un grand terrain de jeu: on jamait pendant des heures ce qui ne donnait pas forcément des chansons mais plutôt des ambiances et petit à petit les choses se sont précisées. Le meilleur exemple c’est Sunny Eggs qui est un format assez pop malgré l’absence de refrain qui se répète. C’était la première fois qu’on s’est dit: “là, il y a un son vraiment personnel et frais qui nous ressemble”", souligne Nicolas Mouquet.

Ne se fixant aucune limite, Nicolas et Antoine avaient pour seul but de se faire plaisir tout en racontant une histoire. "Dans chaque chanson, il y a des personnages et l’idée c’était de raconter dix petits contes, poursuit Antoine Geluck. Ça nous a plu ensuite de leur créer des petites musiques, comme des climats dans lesquels ils évoluent."

Ne reniant en rien leur “Belgitude”, Twin Toes joue avec les codes du surréalisme et du fantastique. "C’est dix petits univers avec le visuel de l’album qui ressemble à de la pâte à modeler qui nous amène vers un album un peu cartoon." Un nouveau territoire qui ne cherche qu’à être découvert.

Twin Toes, « Long Story Short », Capitane Records.