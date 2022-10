Adieu guitares énergiques et distorsions, Alex Turner prend de la bouteille et son groupe suit avec délectation ses pérégrinations dans un univers de plus en plus feutré et adulte.

Sensuel, The Car (septième album) permet à Arctic Monkeys de creuser un peu plus le sillon soul initié dans l’album précédent, Tranquility Base Hotel & Casino, il y a déjà quatre ans.

+ LIRE: Arctic Monkeys calme le jeu

L’interview de la semaine: Twin Toes

Jumeaux d’orteils cassés, Nicolas Mouquet et Antoine Geluck forment le duo Twin Toes.

Avec leur pop inclassable, ils ne sont pas là (que) pour rigoler mais plutôt pour oser.

+ LIRE NOTRE INTERVIEW: Twin Toes : humour et décadence

Le juke-box de la semaine

Muse à Rock Werchter

Après Stromae et Arctic Monkeys, Muse est la troisième tête d’affiche annoncée par le festival Rock Werchter.

Dans le cadre de sa tournée européenne, Will of the People 2023, le groupe s’arrêtera à Werchter le samedi 1er juillet.

Les tickets seront en vente à partir du samedi 29 octobre à 10 h.

Un nouvel album pour Lous and The Yakuza

Lous and The Yakuza sortira deuxième album, Iota, le 11 novembre.

Dans ce projet, elle proposera un son éclectique qui rejette les étiquettes.

Sam Smith: le nouvel album le 27 janvier

Sam Smith vient d’annoncer la sortie de son quatrième album, Gloria, le 27 janvier.

On y retrouvera 13 titres qui promettent un album très personnel pour le Britannique.