Produit une nouvelle fois par James Ford (qui travaille avec les Arctic Monkeys depuis leur deuxième album, Favourite Worst Nightmare), The Car est fait d’ambiances très club. Sensuel, ce septième album permet aux Anglais de creuser un peu plus le sillon soul initié dans l’album précédent, Tranquility Base Hotel & Casino, il y a déjà quatre ans.

Les dix nouvelles chansons écrites par Alex Turner évoquent notamment la célébrité et la solitude qu’elle implique mais aussi un monde qui ne tourne pas rond et une incertitude ambiante qui rend les lendemains incertains.

Un chanteur déjà fatigué

C’est d’ailleurs amusant de remarquer comment à 36 ans, Alex Turner qui a commencé sa carrière à 20 ans, réfléchit déjà comme un vieux routier usé et écrit des chansons parfois franchement désabusées.

Côté musique, on l’a dit, The Car est enrobé dans un tapis de cordes somptueuses mais certains titres résolument plus funk se distinguent comme I Ain’t Quite Where I Think I Am ou J et Skis on the Moat que ne renieraient pas Prince et son groupe The Revolution. L’ambiance est feutrée et terriblement sensuelle. Du coup, Alex Turner lui-même s’aventure dans un registre vocal plus viril et subtil. Une voix assumée, plus chaude et profonde (notamment sur le titre qui boucle l’album, Perfect Sense) qui colle parfaitement à l’ambiance générale déployée sur The Car.

Malgré leur look rétro et un album au tempo résolument vintage, The Car n’est pas pour autant d’un style rétro: l’intelligence du groupe est telle que chaque chanson sonne de façon très contemporaine. Les fans de la première heure ne comprendront peut-être pas mais ceux qui ont apprécié écouter évoluer le groupe se réjouiront une fois de plus de la maturité acquise.

Arctic Monkeys, « The Car », V2 – À Rock Werchter le 02/07.