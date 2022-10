Zap Mama, moderne métissage

Le choix du français s’est donc imposé pour "parler directement à ma communauté". Fille d’un fermier wallon et d’une petite femme d’un village perdu du Congo de l’Est, Marie Daulne vit pleinement ses origines et entend bien les partager.

Un album très féminin

Né pendant les heures tranquilles du Covid, Odyssée a reçu un petit coup de pouce de deux très belles plumes: celle de Jean-Louis Daulne, son frère et de Salvatore Adamo. "Salvatore m’a proposé plusieurs chansons inédites et j’ai flashé sur Regard d’une femme , qui collait tellement bien à mon parcours. Ce sont des chansons qui n’attendent qu’une seule chose: être mises en musique. Mon frère, lui, m’a proposé des textes qui m’ont directement inspiré des mélodies. Tout était là !"

Ne se reposant jamais sur ses lauriers, Marie Daulne reste ouverte à tout ce qui se fait autour d’elle. "Mon fils me fait écouter des trucs dingues qui m’inspirent vraiment et ma fille (NDLR: la chanteuse K.ZIA) me propose aussi plein de choses. Je veux savoir comment ces jeunes vibrent. Ils ont tellement élargi le spectre." Le choix rythmique a donc été un véritable challenge pour elle: "Pour pouvoir toucher la nouvelle génération tout en gardant contact avec mon monde et à ce qui me fait vibrer, j’ai dû faire beaucoup de recherches et laisser traîner mes oreilles du côté de ce qu’écoutent mes enfants et me laisser porter par cette nouvelle fréquence sonore."

Vibrer avec la nouvelle génération

Dès les premières notes de cet album, on est comme happé par la voix de Marie Daulne mais aussi par les musiques métissées qu’elle parvient à rendre terriblement modernes. Pour ne jamais rester sur ses acquis, elle aime s’entourer de nouveaux musiciens qui lui ouvrent des chemins encore inexplorés. "Peu importe ce que j’ai déjà fait auparavant, je veux sans cesse apprendre. évidemment mon expérience passée m’a enrichie mais ce qui me fait vibrer c’est tout ce que je peux encore apprendre des autres."

Zap Mama, « Odyssée ».