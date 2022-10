Les Red Hot sont-ils devenus ennuyeux ?

L’arrivée de ce 13e album seulement 6 mois après leur Unlimited Love est donc une petite surprise: ce dernier étant déjà particulièrement long (17 titres) et assez inégal, on ne savait pas trop à quoi s’attendre avec ce Return of the Dream Canteen. Malheureusement, la joie de découvrir de nouveaux titres des Californiens a rapidement fait place à un profond ennui. Pourtant, l’album démarre plutôt bien avec des titres comme Tippa my Tong, Reach out ou un Eddie bien musclé sur lequel Frusciante semble visiblement s’éclater à la guitare.

Ventre mou

Mais, rapidement, toute cette belle énergie s’essouffle et le groupe retombe dans ses travers, partant dans de longues impros qui souvent laissent l’auditeur sur le bas-côté. Et les membres du groupe expliquent cette profusion de chansons par une énergie décuplée: "Quand tout a été dit et fait, l’amour parfois changeant que nous avons l’un pour l’autre et la magie de la musique nous a gratifiés de plus de chansons que nécessaire, si bien que nous ne savions pas exactement quoi en faire. Et bien, nous avons trouvé une solution: deux doubles albums sortis coup sur coup, expliquent-ils dans un communiqué. Le second est certainement aussi significatif que le premier, ou plutôt inversé. Return of the Dream Canteen est tout ce que nous sommes et avons toujours rêvé d’être."

Une énergie que l’on ne ressent malheureusement que par à-coups, comme des traits de génie capturés çà et là par le producteur Rick Rubin qui a signé quelques-unes de leurs meilleures fulgurances ( Blood Sugar Sex Magik et Californication, entre autres). On pense à la douce Bella où l’équilibre entre la basse de Flea et les coups de gratte de Frusciante est ponctué de quelques cuivres bien amenés ; ou encore à Bag of Grins qui offre un regard dans le rétro assez jouissif. On appréciera aussi la structure originale de Roulette. Pour le reste, il faut faire un sacré tri. À force de trop de générosité, les Red Hot finissent par lasser et c’est bien dommage.

« Return of the Dream Canteen », Warner.