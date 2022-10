L’actu musicale de la semaine: Red Hot Chili Peppers, Stromae, Cerrone et un duo pour Vianney et Ed Sheeran

Généreux, les Red Hot Chili Peppers nous gratifient d’un deuxième album de 17 titres en seulement 6 mois mais il y a du déchet.

L’arrivée de Return of the Dream Canteen est donc une petite surprise: ce dernier étant déjà particulièrement long (17 titres) et assez inégal, on ne savait pas trop à quoi s’attendre.

Malheureusement, la joie de découvrir de nouveaux titres des Californiens a rapidement fait place à un profond ennui. Pourtant, l’album démarre plutôt bien avec des titres comme Tippa my Tong, Reach out ou un Eddie bien musclé sur lequel Frusciante semble visiblement s’éclater à la guitare.

+ LIRE: Les Red Hot Chili Peppers sont-ils devenus ennuyeux ?

L’interview de la semaine: Sharko

Avec We Love you David, Sharko signe un retour aux sources rock.

Et pour ce nouvel album, David Bartholomé, le leader du groupe voulait retrouver, plus qu’un son, un état d’esprit: sans chichi, aller droit au but, faire simple, en apparence au moins. Et l’énergie brute d’un concert rock à trois: guitare, basse et batterie.

+ LIRE NOTRE INTERVIEW: Sharko : " C’est compliqué de faire simple "

Le juke-box de la semaine

Freddie Mercury sur un inédit de Queen

Queen vient de sortir un morceau inédit dans lequel on entend la voix de Freddie Mercury.

Le single, qui constitue la première nouvelle chanson du groupe avec Freddie Mercury en huit ans, s’intitule Face it Alone. Il fait partie des enregistrements non utilisés pour l’album The Miracle.

Celui-ci connaîtra une nouvelle sortie collector le 18 novembre.

Stromae ouvrira Rock Werchter 2023

Rock Werchter a dévoilé mercredi la première tête d’affiche de sa prochaine édition: le Belge Stromae.

Il prendra possession de la grande scène le jeudi 29 juin lors de la journée d’ouverture du festival qui se déroulera donc du 29 juin au 2 juillet.

Un nouvel album pour Madonna

Madonna a retrouvé le chemin des studios, trois ans après la sortie de Madame X et après la sortie de différentes compilations ces derniers mois.

Rien n’a encore filtré quant à la date et au contenu de l’album. Rien non plus par rapport à une éventuelle tournée même si certains fantasment déjà sur une tournée des stades.

Röyksopp à l’AB

Le duo norvégien annonce son retour avec le troisième volet de leur nouveau projet Profound Mysteries qui arrivera cet automne.

Du coup, Röyksopp a également annoncé une série de concerts qui passeront par la Belgique, le 20 février prochain à l’Ancienne Belgique.

Les places sont en vente dès maintenant via livenation.be (35€).

Nelick dévoile son tout nouvel album

Il s’appelle Vanille Fraise et est un véritable projet pensé de A à Z avec des titres forts et intelligents.

Une nouvelle vague de fraîcheur sur la scène rap française que vous pouvez découvrir lors de la release party de son album, le 18 octobre (Encore Shop, rue de la Violette, 38 à Bruxelles).

On vous glisse ici son tout nouveau single, i love you, en duo avec Arielle Dombasle !

Ed Sheeran s’invite sur un titre de Vianney

Ils se sont rencontrés sur le plateau de Taratata et ont immédiatement sympathisé: Vianney et Ed Sheeran s’étaient alors promis de trouver un peu de temps pour travailler ensemble.

L’Anglais n’ayant qu’une seule parole, c’est avec beaucoup de simplicité qu’il l’a invité chez lui pour voir ce qu’ils pouvaient faire ensemble.

C’est ainsi qu’est apparu Call on Me, un titre inédit où les deux artistes signent leur complicité.