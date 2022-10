Quelle était l’envie au départ de cet album ?

Je sortais d’un album électro et je me suis dit que ça serait un nouveau défi de faire un album à trois. Là-dessus, on a été confinés. J’ai reparcouru les cassettes que j’écoutais quand j’étais enfant. J’ai été très impacté par cette musique des années 80, les Cars, Men at Work… des arrangements simples. Je voulais faire le moins possible de sophistications, juste trois musiciens qui jouent ensemble.

Vous faites toujours un album par réaction au précédent ?

Un peu. La Belgique est petite. Si on veut que le public revienne aux concerts, il faut lui proposer un nouveau son. Si on avait fait le même album pendant 15 ans, je ne suis pas convaincu qu’on serait encore là.

Vous avez déjà joué les nouvelles chansons en concert, à trois ?

Oui, c’est tellement amusant à jouer, on a une telle de joie à jouer à trois.

Ca a l’air simple dit comme ça…

J’avais besoin de ce défi. Quand on compose à trois, il y a des pièges, des tentations. On se dit tiens, on ajouterait bien un petit shaker, une petite nappe de synthé et on se retrouve avec plein de pistes. Ici, on avait une charte: pouvoir jouer tout à trois sur scène.

Donc, il a fallu trouver des idées à trois. La contrainte ça rend créatif…

Exactement. Mais c’est hyper compliqué de faire simple.

La chanson «We Love you David», elle vient d’où ?

C’est une boutade ! En concert, il y a des instants de connexion avec le public. Et on s’est dit ça serait drôle de leur faire chanter «On t’aime David». Ca fait partie d’une réflexion plus large sur le thème de l’album. Enfin, ça, c’est toujours après qu’on s’en rend compte ! Pendant le confinement, j’ai beaucoup étudié le mythe de Narcisse. C’est plus large que l’image qu’on en a généralement du personnage qui admire son reflet. Le mythe de Narcisse, c’est aussi l’amour propre, la connaissance de soi, le fait d’apprendre à s’aimer, de se comprendre, d’imaginer les autres en projection de soi-même… Le monde est en plein dans le mythe de Narcisse… avec tous ces chroniqueurs qui répètent ce qu’ils ont entendu, les bavardages incessants, c’est un monde égocentré, anthropocentré…

Vous avez eu un confinement très studieux… La chanson «Trop is te veel» parle de ça aussi?

Ca parle plutôt du consumérisme, des choses qu’on nous met sur le dos, des responsabilités qu’on nous donne, des choix qui n’en sont pas au milieu de toutes ces décisions politiques contradictoires. Il y a eu beaucoup de ça pendant le covid. C’est une sorte de «ça suffit, je ne peux plus gérer toutes ces infos incohérentes». Il y a une chanson de Souchon qui dit «on nous fait croire que le bonheur c’est d’avoir…»

Vous n’aimez pas tellement expliquer vos textes…

Je ne tiens pas spécialement à tout expliquer. Chacun y entend ce qu’il veut.

Sharko, «We Love You David». Bandy Bandy Records. En concert le 17 novembre aux Deux ours à Modave, le 30 novembre au Botanique à Bruxelles (complet).