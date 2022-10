Serge Lama a pris une décision ferme et définitive: il ne montera plus sur scène et cet album, sera le dernier.

Avec Aimer, il livre un ultime album, comme un dernier cri pour ce chanteur à jamais associé au titre Je suis malade.

Les interviews de la semaine

l y a un peu plus de 20 ans, Ozark Herny sortait son troisième album, Birthmarks. L’album de la consécration pour le Belge qui va fêter ça avec un an de retard avec une très belle réédition.

Nous avons rencontré Ozak Henry pour parler avec lui du destin de ce disque qui a pourtant failli ne jamais voir le jour.

Cette semaine, nous avons également rencontré Frank Michael qui sort un nouvel album après presque 50 ans de carrière.

Et on vous propose encore une très belle rencontre avec Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye qui viennent de sortir ensemble, Éphémère, un délicieux petit album.

Le juke-box de la semaine

P!NK en tête d’affiche de Werchter Boutique

Werchter Boutique vient de dévoiler sa tête d’affiche: il s’agira de P!NK. Elle se produira sur la plaine de Werchter le samedi 17 juin 2023.

La dernière fois que P!NK était venue à Werchter, c’était en 2019 et elle avait estomaqué tout le monde par son show incroyable.

Les places seront mises en vente à partir du vendredi 14 octobre à 10 h sur ticketmaster.be – prix de vente: 108 €.

Quelques concerts

Iron Maiden ne viendra pas en festival cet été mais bien au Sportpaleis d’Anvers pour un seul concert. La nouvelle tournée du groupe mythique, The Future Past Tour fera arrêt à Anvers le jeudi 13 juillet.

Les tickets seront mis en vente à partir du jeudi 13 octobre à 10 h via livenation.be.

Lizzo, la sensation pop du moment passera par la Belgique le vendredi 24 février 2023.

Elle se produira au Sportpaleis d’Anvers et les tickets sont déjà en vente.

Quatre ans après leur dernier album, Black Box Revelation revient en force, avec un nouveau morceau, Wrecking Bed Posts qui annonce un nouvel album prévu pour 2023.

Le groupe se produira à l’Ancienne Belgique le jeudi 20 avril 2023.