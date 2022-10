La dernière déclaration d’amour de Serge Lama

À 80 ans et contrairement à d’autres (comme Frank Michael qui se confiait à ce sujet dans nos colonnes ce 4 octobre), Serge Lama raccroche. Avec Aimer, il livre un ultime album, comme un dernier cri pour ce chanteur à jamais associé au titre Je suis malade.

Vivre c’est aimer

D’ailleurs Aimer est un clin d’œil assumé à cet album de 1973 dont la pochette rouge fait écho à celle choisie pour cet ultime travail. Lama y propose une vue panoramique de ce qu’est l’amour en 14 titres arrangé par Jean-Claude Petit (qui avait également arrangé Je suis malade) pour boucler la boucle. "Jean-Claude Petit, à l’époque, tu m’avais fait des arrangements cousus main et te revoilà, 50 ans après, embarqué dans cette nouvelle aventure. Il fallait que ce soit toi. Et je dois dire que tu n’as rien perdu de ton talent, de ta superbe. Naviguer dans ton océan de notes fut un honneur", écrit le chanteur sur son site.

Sur l’album, on retrouve un duo un peu spécial, Aime-moi, que Serge Lama a écrit en pensant à sa femme, Luana Esposito-Lama. "Quand Serge a décidé d’inclure ce duo dans cet album, on a réfléchi à des noms de chanteuses et là, il m’a dit qu’il ne voyait qu’une seule personne pour la chanter avec lui et c’était moi, explique-t-elle. Au départ, j’ai dit non: je trouvais le titre difficile, c’est une chanson où on est vraiment à nu. La musique écrite par Hélène Blazy, l’épouse de Jean-Claude Petit, c’est de la dentelle et il fallait être à la hauteur de tout ça. Ce qui m’a fait changer d’avis ce sont les petites étincelles dans les yeux de Serge."

Une chanson pour Johnny

Aimer parlera à tous les amoureux des mots et des mélodies classiques. C’est un album un peu "vintage" comme le qualifie Jean-Claude Petit. Les textes sont soignés, tout comme les musiques jouées par un ensemble de cordes. Entre la dose d’humour d’un titre comme Je joue comme Roger Federer et la part d’émotions servie avec Ti Bijou, Lama glisse aussi Les hommes que j’aime: "C’est une chanson que j’ai refaite pour moi, mais qui était au départ une chanson que j’avais écrite en espérant que Johnny me la chante. Mais le temps ne l’a pas voulu."

Autant le savoir tout de suite, les fans ne pourront pas applaudir Serge Lama sur scène à laquelle il a déjà fait ses adieux. Tout au plus envisage-t-il une apparition à la télévision. "Physiquement, je ne pourrai pas remonter sur scène, confie-t-il à RTL. Je pense que je le ferai, si la possibilité m’en est donnée, à la télé. Ce serait chouette. Renaud l’a fait, il n’y a pas longtemps. Il a été très content. Il faut appeler un peu les copains à la rescousse et chanter des chansons avec des gens. C’est-à-dire faire vibrer le cœur, mais à plusieurs, en groupe, en s’appuyant sur l’épaule !"

Serge Lama, « Aimer », Warner.