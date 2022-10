Ozark Henry raconte « Birthmarks », le disque de fin qui n’était qu’un début

Ce disque a été le premier gros succès public du chanteur courtraisien. Il est devenu un classique de la pop belge. Il est resté presque deux ans dans l’Ultratop, le classement des meilleurs ventes en Belgique, et certifié disque de platine. Il a pourtant failli ne jamais voir le jour. Petit bond (un peu plus de) 20 ans en arrière.

David Bowie est fan

En 2001, Ozark Henry (aka Piet Goddaer) s’apprête à sortir un troisième album. C’est l’album du "tout pour le tout". Les deux premiers ont eu un joli succès d’estime, et la musique du jeune auteur compositeur interprète tape même dans l’oreille de David Bowie, fan de sa musique, tout comme Zazie ou Moby. Mais le grand public, lui, boude encore. D’autant que la sortie du deuxième album a été un désastre: faillite de son label, délai de sortie allongé, succès mitigé… "Je pensais que le troisième album serait le dernier", sourit aujourd’hui Ozark Henry. Le label Sony se montre intéressé et lui laisse beaucoup de liberté pour ce troisième disque "Ils m’ont donné les moyens, j’ai pu travailler avec qui je voulais, enregistrer des cordes… Je ne savais pas si cet album avait un potentiel, mais sur le travail artistique, j’étais content."

Le 11 septembre 2001

Mais là encore, pas de bol, la date de la sortie de Birthmarks était un jour particulier pour le monde entier: le 11 septembre 2001. "Je me suis dit, c’est encore foutu !" Et pourtant… l'album a trouvé son chemin petit à petit. Pas un album plus "commercial que les autres", mais "le thème principal, c’est la résilience et peut-être que ça a parlé à plus de monde à ce moment-là", dit-il.

C’est un album qui est toujours très important pour lui qui continue à jouer de nombreuses chansons sur scène: Sweet Instigator, Rescue, Seaside, Word Up, Tattoo, Intersexual…

Cet anniversaire, c’est l’idée de l’équipe de la salle l’Ancienne Belgique qui invite régulièrement des artistes à se replonger dans un album qui a marqué l’histoire de la musique en Belgique. "Ces concerts, c’est un pur moment de plaisir de se reconnecter avec le public. Parce qu’on sent qu’on est tous dans une bulle, chacun dans sa mémoire. C’est merveilleux de sentir qu’on a fait partie de la vie des gens à un moment."

Mais pour lui, pas question de nostalgie pure, il fallait une valeur ajoutée: "En 2001, c’était un peu la fin du format single. On avait enregistré des versions spéciales à l’époque pour des faces B, il y avait déjà l’idée du duo aussi, mais ce n’était jamais sorti." Tout comme le format vinyle qui était en fin de vie début des années 2000 et qui connaît entre temps une seconde jeunesse. Avec les délais de pressage actuels, il arrive un an en retard, soit pile à temps.

La suite ? C’est continuer. Lui qui a toujours suivi ses envies de voyages, de collaborations, de formats innovants… "A partir de cet album qui m’a apporté le succès, c’était plus facile d’être libre et indépendant. Je pense que quand on va au bout des choses, qu’on prend le temps de bien voir le monde autour de soi, on devient une meilleure version de soi-même, un meilleur artiste. Alors cet anniversaire, c’est un plaisir de regarder dans le rétroviseur, mais je ne m’arrête pas, je continue ma route, toujours devant, toujours en mouvement."

«Birthmarks», Sony. Toutes les dates de concerts: fkpscorpio.be/artist/ozark-henry