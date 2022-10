Mort de Franco Dragone: les mots touchants de Céline Dion pour son «cher ami» belge

"C’est avec beaucoup de tristesse que j’apprends le décès de mon cher ami et collaborateur Franco Dragone", écrit la star internationale canadienne sur ses réseaux sociaux avec une photo d’elle et du Louviérois décédé à l’âge de 69 ans. "Nous avons partagé tellement de beaux et grands moments ensemble à travers l’aventure A New Day… Sa créativité, son professionnalisme, son ingénieuse façon de rassembler les gens et de les faire rêver marqueront plusieurs générations d’artistes et d’artisans. J’offre mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin."