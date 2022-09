L’actu musicale de la semaine: Arno, Springsteen, Slipknot et Charlie Winston

Cette semaine c’est évidemment Arno qui fait l’actualité puisque l’on peut enfin découvrir son album posthume, « Opex ». Mais on vous invite aussi à écouter quelques autres pépites : le gospel de Gabriels, le nouveau Charlie Winston et la pop inclassable de Plastic Mermaids. Et, si ce n’est encore fait, plongez-vous avec délice dans l’album « Éphémère » signé Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye.