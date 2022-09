Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye: trois amis en mode Carpe Diem

Qui a eu cette idée d’écrire un album ensemble ?

Grand Corps Malade: c’est moi ! C’était une idée spontanée, comme ça: je leur ai proposé de partir pour écrire ensemble et ils m’ont accepté tout de suite, une vraie pulsion.

Pourquoi avoir eu besoin de vous isoler ?

Ben Mazué: on voulait changer de temporalité. On a sorti tous les trois nos albums à peu près au même moment, à l’automne 2020.

Puis, on est parti en tournée et on a eu envie d’une pause, de sortir de la routine, de refaire des chansons. Cette proposition arrivait au bon moment pour tous les trois.

« Entre nous, il n’y a pas de question d’ego »

C’était quoi le deal en partant ?

Gaël Faye: on n’avait rien préparé, on voulait partir d’une page blanche et s’accorder une récréation créative, sans pression, sans s’obliger à venir avec déjà quelques textes ou des mélodies. On voulait voir ce qui allait se passer en étant tous les trois. On a simplement poursuivi les discussions qu’on avait déjà par ailleurs en buvant un café. Et ces discussions-là on pouvait d’un seul coup les transformer en chansons parce qu’on était accompagné de super-musiciens (NDLR: Mosimann et Guillaume Poncelet). Ça avait quelque chose de magique…

Ça aurait aussi pu ne pas du tout fonctionner…

G.F.: ça aurait pu foirer, c’est vrai…

GCM: mais on n’était pas trop inquiets. Il n’y a pas de question d’ego entre nous, rien à se prouver les uns les autres. On voulait essayer de nouvelles choses et on sentait qu’on allait y arriver. L’objectif n’était pas de sortir un album mais de passer cette semaine ensemble.

Vos voix s’accordent très harmonieusement. Ça vous a surpris ?

GCM: il se trouve qu’on a des fréquences assez différentes: je suis dans les graves, Gaël est plutôt intermédiaire et Ben chante un peu plus haut et donc les deux trois fois où on chante à l’unisson, grâce à un très bon mixage, on arrive à entendre vraiment nos trois voix, ce qui n’est pas toujours évident.

Est-ce que le fil conducteur de cet album, ça n’est pas simplement le temps qui passe ?

B.M.: on ne l’avait pas spécialement remarqué mais c’est vrai que c’est une thématique qu’on utilise beaucoup tous les trois, surtout Gaël…

« Vivre cet instant était plus important que de laisser une trace »

C’était pour laisser une trace ?

GCM: Ce n’était pas du tout notre premier objectif. Avant de vouloir laisser une trace, il y avait l’envie de vivre un moment ensemble. Un moment de plaisir, de détente, de rigolade mais aussi de création. Vivre cet instant était plus important que de laisser une trace.

Est-ce que ce travail à trois vous a nourri individuellement ?

GCM: franchement, moi, je n’ai rien appris avec eux ! (rires)

B. M.: si, ça nous a beaucoup nourris ! Moi, par exemple, j’ai découvert une certaine capacité à écrire dans l’urgence, ce que je n’avais jamais fait. On avait à cœur de ne pas utiliser nos méthodes habituelles: pour chaque chanson on a testé une nouvelle manière d’écrire. On a fait plein de choses qu’on ne fait jamais.

Comme en colo !

B.M.: exactement ! Et la cantine, elle était ouf !

« Éphémère », Sony.