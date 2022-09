Celles-là même qui l’ont façonné. "Mon précédent album n’a pas vraiment trouvé son public comme on dit. Ça a été un peu difficile pour moi parce que je l’ai porté à bout de bras et à la fin de la tournée, j’étais vidé. Le confinement est arrivé pile à ce moment-là. Ça a été plutôt salutaire: on faisait des travaux chez moi, je me suis retrouvé chez mes parents, dans ma chambre d’ado et c’était très bien parce que j’ai pu mettre mon métier de côté et me reconnecter à ma passion. Pendant ce confinement, on vivait au jour le jour et ça donnait l’envie d’être beaucoup plus brut. J’avais envie d’un album sans vernis, sans artifice."

Pour cela il fait appel à de nouveaux auteurs (Slimane, Laurent Lamarca, Naya…) pour lui écrire un album sur mesure, au cœur de son intimité. "Quand je mettais ça en musique j’avais tendance à adoucir les choses mais je ne voulais pas retomber dans cet écueil-là. Donc, j’ai voulu travailler avec des équipes nouvelles pour être dans un album le plus cash possible."

Oublier la personne publique

Étonnamment, Christophe Willem est donc allé chercher des auteurs qui le connaissent peu pour tenter d’être le plus sincère possible. "En faisant ça, on enlevait le prisme de la personne publique pour repartir de la base, de l’adolescence, de comment j’ai vécu le regard des autres… Des questions qui n’étaient pas forcément abordées avec les autres artistes avec lesquels j’ai travaillé auparavant. Nos échanges ont été très denses pendant quelques mois pour qu’ils me connaissent dans mon intimité et puissent retranscrire mon histoire avec tout leur talent mais sans le filtre de la célébrité."

Le chanteur se confie alors totalement à sa nouvelle équipe d’auteurs et les pousse à aller au-delà des apparences, quitte à se faire un peu mal. "Il y avait un côté plus assumé d’aborder les sujets de façon un peu plus frontale ; d’enlever une douceur un peu trop exacerbée et d’aller dans le vif du sujet."

À la réception des textes, Christophe Willem est surpris par les mots employés et par la fidélité des émotions. "Mes amis et mes parents ne me croient pas quand je leur dis que je n’ai pas mis un mot dans ces paroles. Et ça, c’est grâce à leur talent évidemment mais aussi aux heures que l’on a passées à parler et à échanger. Ils ont capté la façon dont je parle et sont allés au cœur des choses, là où parfois ça fait un peu mal. C’est scotchant."

Dans ces textes, Christophe Willem explique qu’il refuse de "jouer le jeu", d’être dans la logique de la presse people… "Dans tous métiers, il y a des codes. Dans la musique aussi. Souvent, j’ai entendu: “Ça, ça ne se fait pas comme ça !”. Mais parfois on peut se demander où est la créativité, la part de nouveauté. Pour moi, faire de la musique c’est faire les choses avec ses tripes, je ne suis pas en train de vendre un paquet de lessive: c’est mon histoire dans ces chansons ! D’où mon envie de ne pas aseptiser le discours."

Panorama est donc un album sans fards qui explore l’âme de Christophe Willem et fait sauter le vernis.

Sony – Au Forum de Liège le 11/02/23, au Cirque royal de Bruxelles le 24/03/23.