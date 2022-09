D’après l’acteur français, le chanteur, opéré du cœur puis hospitalisé en 2020 à cause d’un emphysème, se porte plutôt bien: "Il va bien. Il va trop bien, là."

Dans la même interview, Jean-Paul Rouve assure même que son ami chanteur viendra même le voir lors d’une de ses prochaines représentations sur scène.

En mai dernier, Renaud avait indiqué au "Parisien" que "cela fait un an et demi" qu’il ne buvait "plus une goutte d’alcool" et qu’il suivait "plusieurs thérapies pour comprendre d’où vient (sa) mélancolie".