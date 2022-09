En effet, deux artistes belges ont été choisis pour figurer dans la soundtrack de la nouvelle mouture du jeu de simulation de football aux côtés d’artistes reconnus comme M.I.A, Phoenix, Rosalía, Nas, Gorillaz, Jack Harlow, Bonobo ou encore Flume.

Ainsi, au moment de composer votre équipe ou de modifier votre système tactique, vous pourrez entendre "Fils de joie", issu du dernier album de Stromae "Multitude".

Une collaboration qui fait plaisir à Stromae, à en croire un communiqué diffusé par l’éditeur du jeu EA Sports. "Quand j’étais plus jeune, les jeux vidéo FIFA étaient une grande partie de nos vies. J’en ai toujours été un grand fan, donc le fait de voir ma musique intégrée de telle manière dans le jeu est surréaliste et un véritable honneur. J’ai hâte que ma musique puisse toucher les nouvelles générations et de permettre à mes fans du monde entier d’en profiter", explique l’artiste bruxellois de 37 ans.

Et la scène musicale belge sera donc doublement représentée dans cette nouvelle édition de FIFA avec le titre "Kisé", l’un des derniers singles de la chanteuse belgo-congolaise Lous and the Yakuza.

Avant de pouvoir faire faire trembler les filets avec votre équipe préférée, il faudra encore faire preuve d’un peu de patience puisque FIFA 23 sort le 30 septembre prochain. Mais pour ceux qui veulent déjà se plonger dans l’ambiance du jeu, la bande-son est disponible depuis ce jeudi en streaming.