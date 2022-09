Editors annonce la couleur avec un nouvel album très electro

Et ce changement radical, on le doit très certainement à l’arrivée de Benjamin John Power alias Blank Mass en tant que membre permanent du groupe. Celui-ci avait déjà collaboré au précédent album, Violence, donnant à plusieurs chansons un côté plus brutal. Une première expérience, rafraîchissante pour le groupe, qui a mené à un mariage plus solidement ancré. "Ben a certainement été une injection d’adrénaline dans notre processus créatif, confie encore Tom Smith dans un communiqué. Les chansons sont si immédiates, et vous explosent au visage."

Entre pop synthétique et electro abrasive

Du coup, EBM surprend, déroute même par certains aspects. En témoigne le titre Strawberry Lemonade dont l’electro carrément abrasive nous emmène illico dans une rave bien crasseuse tout comme Strange Intimacy qui clôt l’album de façon théâtrale. "Ce n’est pas une façon particulièrement joyeuse de finir un album, car la chanson porte un regard assez sombre sur une relation, mais l’arrangement lui donne ce côté théâtral", souligne Tom Smith. De son côté, Blank Mass qui produit aussi l’album explique cette direction par l’envie de faire monter l’intensité après quelques années moroses. "Il y a une forte puissance physique dans ce disque", dit-il à propos de ses paysages sonores musclés.

À côté de ça, Editors livre aussi des chansons moins torturées, du moins par leurs sonorités. C’est le cas de Vibe, un morceau plus pop qui est ce qui se rapproche le plus de ce que l’on pourrait appeler un morceau "feelgood" d’Editors.

Cette tangente n’a rien d’une fuite en avant mais témoigne d’un besoin de se remettre chaque fois un peu plus en question sans renier le passé. EBM n’est finalement qu’une couche supplémentaire qui se superpose au travail d’explorateur mené par Editors depuis plusieurs albums déjà. Certains les suivront joyeusement dans ce voyage surprenant, d’autres les laisseront sans doute poursuivre la route sans eux.

«EBM», Pias – À Forest national le 26/10.