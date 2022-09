Toute l’histoire du jazz, en ligne

Depuis près de trente années, la Maison du jazz est devenue une référence en Europe tant ses collections se sont enrichies et ses activités multipliées: concerts, expositions, festivals, soirées vidéo, cycles jazz et cinéma, publication d’un mensuel papier, le Hot House, cours d’histoire et de compréhension du jazz sur place ou extra-muros, notamment à la Jazzstation de Bruxelles.

Par la grâce du confinement

Des cours qui connaissent un succès grandissant chaque jeudi soir: présentation par Jean-Paul Schroeder, extraits musicaux commentés, illustrations via des extraits de grands classiques du cinéma et de cartoons.

Mais l’organisation est brutalement stoppée par le confinement début 2020. Naît alors l’idée de diffuser ces cours en ligne, une initiative qui semble unique au monde.

Aujourd’hui, le travail est complété et pas moins de 85 épisodes de deux heures sont en ligne, couvrant l’évolution de cette musique depuis ses origines à nos jours.

Raconté par Jean-Pol Schroeder et agrémenté de multiples documents sonores et audiovisuels, le cours regorge de trésors tirés d’anciens films américains et autres, de cartoons de Walt Disney, friand de jazz pour illustrer les aventures de ses personnages, d’extraits de concerts, le tout dans un langage abordable pour tout qui aurait envie de s’ouvrir au jazz ou d’en élargir ses connaissances.

Infos et inscriptions par mail lamaisondujazz@gmail.com ou par téléphone au 04/221 10 11