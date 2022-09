Suede traduit l’urgence de jouer

Et la scène et la relation qu’entretient le groupe avec son public ont joué un rôle central dans la conception d’ Autofiction. "À chaque fois que nous faisons un album nous nous disons: ‘essayons de capturer cette espèce d’agressivité, de sauvagerie que nous parvenons à jouer en live’. Nous n’y étions jamais parvenus jusqu’à présent mais je pense que cet album est ce qui s’en rapproche le plus."

À la base, le groupe voulait d’ailleurs enregistrer Autofiction en live, avec un public. Mais le Covid s’est invité sans crier gare, perturbant les plans de Suede mais pas leur énergie. "Nous entretenons une relation très forte avec notre public. La chanson What I’m Without You , qui ressemble à une chanson d’amour traditionnelle, évoque cette relation. On s’interroge sur ce qu’est un groupe ou un artiste sans son public: sans cette énergie et sans cet amour, ce que nous faisons n’a aucun sens."

Crise de la cinquantaine?

Angoissé par la cinquantaine et globalement par le temps qui passe, le chanteur Brett Anderson l’évoque sans réserve dans certains de ses textes. "Accepter de vieillir, c’est difficile pour tout le monde. Mais je pense qu’il est simplement honnête à ce sujet. Plutôt que d’être sentimental, il a réussi à faire ressentir la tension et la peur mais aussi la joie qu’il ressent. Mais au bout du compte l’émotion que nous ressentons aujourd’hui n’est pas bien différente de celle que nous ressentions à 20 ans, c’est juste que toute cette peur, cette joie et ce drame passent par la trame de l’expérience de la vie que nous avons aujourd’hui."

Des émotions que Brett Anderson parvient à faire passer à travers une chanson comme She Still Leads me on, qui parle du décès de sa mère. "Cette sensation d’être abandonné par quelqu’un, c’est quelque chose que nous avons déjà tous ressenti et peu importe que vous ayez 60 ou 16 ans."

Restent 11 titres puissants à l’énergie frontale dont on ressort secoué.

BMG