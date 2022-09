Brett Anderson et ses comparses reviennent aux sources avec Autofiction, un album brut de décoffrage qui va droit au but et renoue avec la genèse de Suede.

+ Lire notre interview: Suede traduit l’urgence de jouer

Notre avis sur les autres sorties de la semaine

Lomepal: «Mauvais ordre» (****)

Avant la sortie de son 3ealbum, il a déjà rempli le Palais 12 (date supplémentaire le 22/02), Lomepal est un phénomène… de talent.

Mauvais ordre déborde de charisme et de la magie que provoquent les mots et la musique quand ils trouvent l’osmose, y compris dans les douleurs et les récits intimistes. Économisant les gros mots, sans crier, mais avec un phrasé racé et des partitions sans esbroufe mais amples, Lomepal est brillant.

(A.Se.)

Lomepal, «Mauvais ordre», Pias

Machiavel: «Phoenix» (***)

Après le décès de leur leader vocal, Mario Guccio, deux choix s’offraient aux quatre membres restants de Machiavel: s’arrêter ou poursuivre. Ils ont pris la courageuse décision de se relever et de trouver un nouveau chanteur.

Le choix s’est porté sur Kevin Cools dont la voix avait tapé dans l’oreille de Mario. En résulte un album plutôt réjouissant entre classique rock ( Enlighted, Of Lust and Crime) et nouveaux chemins vocaux (le single Magical Mess ou When the Eagles Cry).

+ Lire notre interview: Avec " Phoenix ", Machiavel continue de voler

(F.G.)

Machiavel, «Phoenix», Moonzoo.

Christophe Willem: «Panorama» (**)

Les blessures adolescentes ne s’effacent pas aussi facilement que ça et l’amour du public soulage sans vraiment guérir. Christophe Willem en a fait la douloureuse expérience, qu’il dévoile dans ce 6ealbum.

Tantôt pétillant, tantôt déprimé, il se livre à travers les mots de Jean-Étienne Maillard et Laurent Lamarca. Et, quitte à jouer franc jeu jusqu’au bout, Christophe Willem laisse un peu de côté les artifices vocaux et on ne s’en plaindra pas.

(F.G.)

Christophe Willem, «Panorama», Sony.

Julian Lage: «View with a Room» (***)

Trente-cinq ans séparent Bill Frisell et Julian Lage. Sur View with a Room, c’est la rencontre entre un des guitaristes majeurs du jazz depuis 50 ans et celui qui est appelé à le devenir.

Avec son trio de l’album Squint, Jorge Roeder à la basse et Dave King à la batterie, Julian Lage nous offre un des albums de guitare les plus enthousiasmants de ces dernières années.

(J.-P.G.)

Julian Lage, «View with a Room», Blue note/Universal – Le 19/10 au Schauwburg de Leuven, 26/10 à Bozar.

Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye: «Éphémère» (****)

Quelle merveilleuse association que celle de ces trois voix! Grand corps malade, Ben Mazué et Gaël Faye surprennent avec cet album de sept titres, tous aussi superbement écrits les uns que les autres.

Il y a de l’émotion (Sous mes paupières), de l’humour (Qui a kidnappé Benjamin Biolay) et quelques règlements de comptes (La cause).

Les trois copains proposent un regard sur le moment présent tout en jetant un œil en arrière. C’est vraiment bien écrit et mis en musique par Mosimann et Guillaume Poncelet.

(F.G.)

Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye, «Éphémère», Sony.

L’interview de la semaine

Parmi les nouveautés sorties récemment en chanson française, le troisième album de Pomme – Consolation – sort du lot.

La jeune femme, auréolée de deux Victoires de la musique pour son album précédent Les Failles (album révélation en 2020 et interprète féminine en 2021) a trouvé l’inspiration au Québec, où elle vit une partie de l’année.

Nous l’avons rencontrée pour une interview de haut vol.

Le juke-box de la semaine

Yannick Noah de retour

Yannick Noah a dévoilé un nouvel extrait de son album à venir: La vie c’est maintenant.

La sortie de son douzième album studio, La Marée est prévue le 21 octobre.

Gael Faure et son nouveau titre

Le Français Gael Faure révèle un nouveau clip pour son single The Healer.

Comme un cauchemar éveillé, les images de Diane Moyssan sont oppressantes et on comprend mieux pourquoi lorsqu’il explique: "C’était un cri qu’il fallait sortir de moi. Un passage de ma vie qu’il fallait que j’assume. Petit, je suis tombé malade assez brutalement et assez longuement. Les médecins de l’hôpital dans lequel mes parents m’ont accompagné de nombreuses fois, ont fini par dire que la suite serait compliquée. C’est à ce moment-là qu’ils ont pris la décision de m’emmener voir un "rebouteux". Il s’agissait en fait d’un magnétiseur naturopathe. Le Docteur Bertrand… un homme puissant aux faux airs de Louis Pasteur.

Je le sais, toute ma vie je me souviendrai du regard si profond de cet homme qui n’avait pas d’âge pour moi. Un homme imposant mais jamais effrayant et en qui j’avais une confiance infaillible. Mes parents ne se souviennent pas exactement combien de fois nous sommes allés en consultation chez ce guérisseur… "Mon Healer". Mais ce qui est certain c’est qu’il m’a sauvé la vie avec une force que je n’expliquerai probablement jamais ainsi qu’avec un remède à base de plantes, il me parlait de potion… À l’âge de 7 ans, les cellules de mon corps ont repris le dessus et on a gagné le combat.

Depuis, ma vie s’est vue décuplée de sens et de force. The Healer est un hommage à la force des plantes, des hommes, de la spiritualité et de l’amour."

Oscar and the Wolf signe l’hymne des Diables rouges

Oscar and the Wolf l’avait dévoilée lors de son concert au Pukkelpop: sa chanson Warrior sera l’hymne des Diables rouges lors de la prochaine Coupe du monde.

Un morceau dansant et plein d’émotions mais dont on doute qu’il entretienne la liesse populaire comme l’avait fait autrefois Le Grand Jojo, par exemple. Et ce même si le texte qui évoque la confiance en soi et le fait de croire en ses rêves et de parvenir à surmonter les épreuves, est parfaitement adapté à la situation des Diables rouges.

On vous laisse juger…

Christine and the Queens, blessée, reporte

À la fin des répétitions du spectacle Redcar les adorables étoiles jeudi soir, "Red"(la chanteuse Christine and the Queens) s’est blessé sur scène en dansant.

Au repos pour trois semaines, elle a été obligée d’annuler le concert à Arles du 17 septembre et de reporter les concerts à Paris (aux 9 et 10/11) et Londres.

Du coup, l’album dont la date de sortie était initialement prévue le 23 septembre est décalé au 11 novembre.