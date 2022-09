Festivalalternatif: les 11e Nuits du Beau Tas à Bruxelles

- 18 septembre: Clara Levy (violon) et ses "13 visions"inspirées par Pauline Oliveros et Hildegarde von Bingen et cela au Béguinage d’ Anderlecht.

Clara est une jeune violoniste avec déjà une grande expérience de la musique contemporaine qui nous proposera des compositions personnelles et introspectives: 13 visions très profondes et spirituelles dans la tradition de la grande compositrice américaine Pauline Oliveros.

- 20 septembre: Catherine Graindorge (violon et compo) et son ambient produite par John Parish (PJ Harvey) avec Simon Ho à l’harmonium et l’ineffable guitariste Teuk Henri à la Chapelle du Grand Hospice. Catherine Graindorge sortira un EP et un clip début septembre avec Iggy Pop, un grand moment en perspective...

- 22 septembre: Ze Zorgs & Anal+ (free rock et electro décomplexée) au Café central. Avec notamment J J Duerinckx, le saxo du groupe impro rock Neptunian Maximalism et la voix samplee de Antonin Artaud par Anal+

- 23 septembre: A rcane #5 Sub Rosa label night avec Farida Amadou/Pavel Tchikov duo, Michael Grebil et Laszlo Umbreit, plus le nouveau film de Guy Marc Hinant au Lac.

On ne présente plus la bassiste free impro Farida Amadou qui a notamment joué avec Thurston Moore de Sonic Youth et Michael Grebil, ce joueur de cistre et chanteur qui joue régulièrement avec Jordi Savall...

24 septembre: Clôture au Lac avec Nar (tribal electro, projet de la libanaise Nadia Daou) , Matthieu C Vergez (ambient guitar and text) et Didier Casamitjana (gongs player) qiu produisent une musique contemplative issue d’improvisations menées ensemble.

https://www.facebook.com/events/2240395329472435

https://m.facebook.com/events/1939166716282826?view=permalink&id=1939901296209368