Bilal Hassanise confie sur son viol: «Ça me hante»

L’ex-candidat.e de l’Eurovision s’est confié sur sa vie auprès de la journaliste Audrey Crespo-Mara de TF1. Parmi les sujets abordés dans cette interview, l’interprète de "Roi"a révélé avoir été victime d’un viol par un homme.

"(…) Je suis rentré de cette soirée avec lui. J’avais bu deux, trois verres, mais je ne ressentais pas ce qu’on ressent quand on boit deux, trois verres. J’étais clairement sous l’influence d’une substance que je n’avais pas voulu prendre (…) J’ai commencé à avoir des ‘black-out’, des moments où j’avais plus la mémoire. Je me réveillais et se passait ce qui peut se traduire comme une agression sexuelle. C’était un viol. Je m’étais réveillé le lendemain matin, il était dans mon lit. Je ne comprenais pas pourquoi", raconte-t-il.

La peur d’être résumé à cette agression

Confus face à cet individu le lendemain matin, l’artiste intériorise l’agression sexuelle subie: "Ne pose pas de questions, ne dis rien, avance, passe à autre chose". Bilal Hassani choisit de ne pas porter plainte. Une décision personnelle justifiée par la crainte de la haine qui l’accablait à l’époque.

"Je ne pouvais pas en parler en public (…) Je n’avais pas envie de donner une nouvelle corde pour nourrir la haine que je reçois. En fait, ce qu’il se serait passé si j’avais porté plainte, ça se serait su assez vite, et ce serait devenu LE sujet", termine-t-il.

Un performer hors norme

Icône LGBTQIA+, Bilal Hassani brise les normes de genre depuis sa première entrée sur scène. Sur The Voice Kids en 2015 déjà, il interprète "Rise Like a Phoenix"de la drag queen Conchita Wurst.

À la veille de la marche des fiertés parisienne de 2017, l’artiste annonce publiquement son homosexualité sur les réseaux sociaux.

Les projecteurs se fixent durablement sur sa personne à partir de 2019. Il participe au Concours Eurovision pour représenter la France et marque les esprits. Sa chanson "Roi", dont le thème parle de l’acceptation de soi, a été vue trois millions de fois en dix jours.

En 2020, le clip "Tom"relate son engagement contre le harcèlement scolaire. Devant les caméras que 50’ inside, Bilal Hassani évoque cette mauvaise période :

"L’arrivée à l’école a été vécue comme un petit choc, parce que je me retrouve avec des gamins qui ne comprennent pas qui je suis. Ce n’était pas marrant parce que beaucoup de harcèlement et même du harcèlement que je dis invisible. C’est-à-dire que tout le monde se moque de toi sans vraiment le dire."

"Ça m’est déjà arrivé qu’on me demande une photo et que c’était quelqu’un qui n’était pas très sympa avec moi au collège. Mais moi je pardonne. J’ai le cœur apaisé", avait-il expliqué devant les caméras de 50’ Inside."