Pomme: «Je n’ai jamais fait danser personne»

Il y a un an, dans de nombreuses interviews, vous déclariez vouloir faire une pause…

Oui et je n’en ai pas fait finalement (rires). Quand j’ai terminé ma tournée l’année dernière, je suis partie au Québec pour essayer de faire cette pause, mais je n’y suis pas parvenue.

Pourquoi?

Parce que j’ai commencé ma carrière vers 15-16 ans et que je n’en ai jamais fait. La musique a toujours été au centre de ma vie et pour moi, la normalité, c’est de changer d’endroit, de voyager, de vivre des émotions… C’est d’ailleurs pour ça que je voyage souvent entre Montréal, Paris et Lyon chez mes parents, car je me suis rendu compte que je ne pouvais pas avoir qu’une seule maison… Pendant un mois, je suis parvenue à décompresser mais après, je n’arrivais pas à être bien en restant à ne rien faire. J’étais perdue. Donc dès le mois de novembre, je suis allée en studio car j’avais plein de chansons.

Vous aviez écrit pendant la tournée?

Oui. Souvent j’ai des urgences d’écriture et donc, peu importe le contexte dans lequel je me trouve. Mais le plus efficace reste quand même de prévoir des périodes d’écriture d’une semaine ou deux dans un endroit que je ne connais pas, seule et avec un planning libre. J’ai fait ça en février et en mai de l’an dernier, ce qui m’a permis d’avoir une dizaine de chansons.

Un élément déclencheur pour cet album, c’est la découverte de l’auteure québécoise Nelly Arcan…

Exactement. C’était juste après les Victoires de la musique. Je n’avais pas fait de tournée pour Les Failles à cause du Covid et j’avais du mal à me remettre à l’écriture. Je suis retournée au Québec où il y avait 14 jours d’isolement à observer. J’en ai profité pour lire les livres de cette auteure, Putain et Folle, qui sont ses deux ouvrages les plus connus. Et donc, quand j’ai écrit Nelly, j’ai eu l’idée de le faire sous forme de lettre, comme quand j’étais enfant. C’était quelque chose que je faisais beaucoup, sans forcément les envoyer d’ailleurs. Cela me permettait juste de dire les choses.

Cette chanson a inspiré le nom de l’album…

Oui, car c’est une chanson qui m’a consolée en l’écrivant. Il faut savoir que Nelly Arcan n’a pas réussi à être en paix avec elle-même et s’est suicidée. Écrire ce texte a été apaisant pour moi. Et puis écrire en période de pandémie, c’était déjà une consolation en soi. Enfin, ce titre m’a permis d’aborder plein de choses comme mon enfance, les femmes qui m’ont inspirée…

Avec donc certaines lettres que vous vous adressez à vous-même…

Oui, c’est un peu ça… En fait, je suis très mauvaise avec la parole, je suis plus à l’aide avec l’écriture. Je peux m’engueuler en couple ou avec mes amis puis écrire un message hyperapaisé car c’est plus facile… J’aimerais d’ailleurs écrire un recueil de lettres à des femmes qui ont disparu et que je ne connais pas. Il y a aussi une forme de pudeur de choisir d’écrire une lettre plutôt que de dire «je me sens comme ça»… C’est une façon différente de parler de mes émotions. C’est plus intime aussi.

Vous ne nommez pas les gens auxquels vous vous adressez. Nelly, vous ne précisez pas son nom. La chanson dédiée à la chanteuse Barbara s’intitule juste B.

Oui car l’important, c’est que les gens puissent s’identifier à qui ils veulent en écoutant les chansons. Bon, pour Barbara, Nelly ou même la chanson où je m’adresse à ma mère (NDLR: Dans mes rêves), c’est peut-être plus évident de comprendre de qui je parle. Pour les autres, leur identité n’est pas nécessaire à être dévoilée. Cela m’appartient.

Dans «La rivière», vous faites allusion à Chihiro, du maître japonais Hayao Miyazaki…

C’est une chance pour moi d’avoir grandi avec cet univers. Ma mère était assez anti-Disney à cause de la représentation des rapports hommes/femmes. Elle nous a donc beaucoup montré les dessins animés de Miyazaki où les petites filles sont des héroïnes. Cela m’a aidée à m’affirmer. Donc j’ai voulu rendre hommage à ce personnage de Chihiro. Toutes les personnes à qui je m’adresse ont été des aides dans ma construction.

Pour «B.» adressée donc à Barabara, vous avez choisi de passer votre voix au vocodeur. Cela fait penser un peu à Laurie Anderson dans les années 80…

J’aimais lui adresser une lettre qui vient du futur et d’une époque qu’elle ne connaîtra jamais. Pour moi, cet a cappella avec vocodeur représente bien ma musique et ce que j’ai envie de faire aujourd’hui. Personnellement, le vocodeur représente quelque chose d’hyper-triste, hypermélancolique… Sur cette chanson, cela amplifie le message.

Cette touche électro, on la retrouve un peu plus sur ce 3ealbum…

Oui, et Flavien Berger avec qui j’ai collaboré était vraiment la personne parfaite car il fabrique des sons électroniques à partir d’objets du quotidien. C’est un cueilleur de sons. Il y a d’ailleurs plein de sons de Bruxelles sur cet album… Si vous l’écoutez au casque, vous découvrirez plein de petits secrets cachés dans les chansons. Dans Allô, on entend des enfants qui rient et ça, cela a été enregistré dans la rue à Bruxelles, pas loin de chez Flavien. On peut aussi entendre ma voix de quand j’étais enfant à la fin de Jardin.

Il y a aussi ce curieux «22.51» qui ouvre le disque…

Oui, c’est également moi qu’on entend. En fait, je fais beaucoup de mémos vocaux. Je voulais en mettre plus sur le disque mais finalement, celui-là est sans doute suffisant (rires). Je dis «Je ne sais pas à qui je m’adresse, mais c’est pas grave» et cela résume mon état d’esprit quand je sors un album. C’était une manière de changer d’atmosphère par rapport au disque précédent.

Flavien, il vous a amené quoi d’autre sur ce disque?

Il a amené plein de choses. Le titre Bleu, par exemple, commence par piano-voix. Ensuite, je lui ai donné carte blanche. La seule chose que je voulais, c’est que les gens dansent, parce que je n’ai jamais fait danser personne! Je crois que c’est le moment (rires).

Avant, je ne voulais pas mettre de chœurs car je trouvais que cela polluait.

On entend aussi beaucoup plus de chœurs…

Oui c’est vrai. C’est Flavien et moi. Avant, je ne voulais pas en mettre car je trouvais que cela polluait. Mais j’ai quand même fait dix ans dans une chorale d’enfants à Lyon. Cela fait donc partie de moi et j’ai décidé de l’assumer. Et cela fait du bien, cela rend les choses plus lumineuses.

Une tournée s’annonce, avec une date au Cirque royal… Comme la tournée précédente a été annulée, vous croisez les doigts pour celle-ci?

Aujourd’hui, on s’attend toujours au pire. Je pense avoir développé une sorte de lâcher-prise par rapport à ça. Mais c’est vrai que j’aimerais, pour la première fois de ma vie, faire une vraie tournée avec des dates en salle et des festivals.

