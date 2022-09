Deux ans après Grand Prix, Benjamin Biolay revient avec un disque magnifique, poétique, urgent et brutal.

Plus serein, il livre Saint-Clair, d’une beauté brute et animale. sur lequel il parle sans fard de la vie qui va, qui vient comme l’amour; de religion en invoquant sainte Rita; de Sète où il a posé ses valises, et de sexe aussi.

+ Lire notre interview: Benjamin Biolay à l’essentiel

Le juke-box de la semaine

Rammstein: une date supplémentaire… complète!

Les fans de musique qui dépote et de pyrotechnie vont être ravis: Rammstein ajoute une date belge à sa prochaine tournée. Non contents d’avoir rempli le stade Roi Baudouin en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, les Allemands remettront le couvert le lendemain, le 5 août… Et c’est déjà complet!

Du neuf pour Suzane

Après avoir suscité l’ire des puritains avec Clit is Good, Suzane revient avec un nouveau clip pour Belladonna dans lequel elle dépeint le portrait d’une femme aussi désirable que toxique (comme la plante Belladonne).

On vous remet ici le clip de Clit is Good

Et on vous laisse découvrir le dansant Belladonna.

Un single qui annonce un nouvel album à venir très prochainement.

The Beatles: une réédition pour «Revolver»

Le 28 octobre, Revolver, l’album qui a révolutionné le son des Beatles connaîtra une série d’éditions spéciales tout comme Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, The White Album, Abbey Road et Let It Be avant lui.

Moby et Nicola Sirkis pour un single

Moby et Nicola Sirkis créent la surprise avec le titre This Is Not our World, initialement écrit et composé par Moby sur lequel est venu le rejoindre le leader du groupe Indochine.

Il en propose alors une version en partie réécrite en français, entre cri du cœur et appel à la prise de conscience collective, à travers ces paroles et ce clip tourné en deux temps entre Paris et Los Angeles.

Jeanne Added annonce un nouvel album

Jeanne Added sortira By your Side, le 30 septembre.

Accompagnée par Renaud Letang, elle revient avec un projet intime au sein duquel sa poésie se distille à travers 12 pistes et s’exprime en français et en anglais.