On l’avait quitté énervé par la fermeture des salles de concerts en 2020 alors que sortait Grand Prix. "Ouais, j’étais vraiment furieux! C’est terrible de priver les gens de leur travail. "On retrouve Benjamin Biolay plus serein avec ce Saint-Clair, d’une beauté brute et animale.

Il y parle sans fard de la vie qui va, qui vient comme l’amour; de religion en invoquant sainte Rita; de Sète où il a posé ses valises, et de sexe aussi. Car, finalement, tout ça est lié.

Quand Hubert passe

La vie et forcément la mort, qui rôde un peu partout. "Y a plein de gens avec lesquels j’ai travaillé, qui sont devenus des amis et qui sont morts. Quand je travaille, forcément, je pense à ceux qui ne sont plus là et ça, c’est un peu le seul truc qui te fait dire que le temps passe. C’est pour ça qu’il y a aussi cette pulsion de vie, une envie de continuer de danser."

Et qui s’invite à tout moment, comme lorsque le phrasé de B.B. joue la confusion avec celui d’Hubert Mounier, son ami, mort il y a déjà six ans. "Je ressens moins de colère par rapport à ça. Je suis plus apaisé. J’ai bien compris qu’il faut profiter du temps qui nous est imparti et les années qu’on vient de vivre, en ont rajouté encore une couche. C’est vrai qu’Hubert passe parfois, comme ça, sans prévenir. Je me dis: "Ah, tiens, voilà Hubert!"Je m’y suis fait (rires) ."

Clara Luciani, la copine

Sur l’album, Biolay invite comme souvent des voix féminines. Cette fois, c’est Nathy, sa bassiste, et Clara Luciani, qu’il connaît depuis longtemps, pour Santa Clara, un duo de fin d’été qui souffle le chaud et le froid. "J’ai chanté si souvent avec elle qu’il était temps que l’on grave une chanson. Clara, c’est la lumière et j’adore sa façon de comprendre les chansons."

Saint-Clair, c’est donc la vie dans tout ce qu’elle a de plus beau, de plus cruel et de plus sauvage: un album volontairement plus long qui surprend par un dernier sursaut: "Ben ouais, c’est vrai quoi, on dormira quand on sera mort!"

