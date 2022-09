Yungblud, héros de la génération Z

Résultat: Yungblud rassemble des légions de fans dans le monde entier qui, chaque soir, se pressent à ses concerts sold out, hurlant à l’unisson chaque parole de ses chansons comme si leur vie en dépendait.

«Je suis tout ce que les gens détestent!»

Très vite soutenu par les légendes que sont Mick Jagger (qui lui a même offert une guitare), Dave Grohl ou Ozzy Osbourne (qui apparaît avec sa femme, Sharon, dans son clipFuneral), le Britannique poursuit sa route en fracassant tout sur son passage.

CeYungbludregorge de tubes que l’on imagine aisément scandés à l’unisson dans les stades qu’il remplira sans peine. On pense évidemment àFuneralqui a précédé l’album, qui, sous de faux airs brit pop, déménage un bon coup et reste longtemps en tête.Don’t Go, un morceau rythmé et preppy, serait parfait dans la bande-son d’une série Netflix pour ados.

Universal