Avec son look particulier, son attitude provocatrice et sa pop teintée de rock, Yungbludest rapidement devenu le héros de toute une génération.

+ Lire notre critique: Yungblud, héros de la génération Z

Le juke-box de la semaine

Le duo d’Arno et Mireille Mathieu

L’album posthume d’ Arno,Opex, sortira le 30 septembre. On sait qu’un duo improbable avec Mireille Mathieu figurera sur cet album.

À la question "Avez-vous encore des rêves à réaliser?", Arno répondait dans une iterview duParisienparue le 2 décembre 2021:

"Chanter en duo avec Mireille Mathieu! À cause du putain de corona, on ne l’a pas encore fait, mais je suis vraiment fan de cette femme. J’ai des photos d’elle quand elle était jeune, qu’est-ce qu’elle était belle! Elle ne change pas. Et qu’est ce qu’elle chante bien! Pour moi, la France, c’est la Tour Eiffel et Mireille Mathieu. On la connaît partout dans le monde. Et elle s’est inventée elle-même. C’est une icône."

Hasard de la vie, Mireille Mathieu a appris le décès du chanteur en sortant de la session d’enregistrement de cette nouvelle version deLa Paloma adieuqui figurera donc sur l’albumOpex.

Le nouveau Biolay

La semaine prochaine, Benjamin BiolaysortiraSaint-Clair.

Après avoir enflammé la foule aux Solidarités, et La Madeleine hier soir, il se produira au Cirque royal ce soir.

Du neuf pour Tamino

Après un passage remarqué au Pukkelpop, le Belge TaminosortiraSahar, un album sur lequel il réimagine les traditions folkloriques européennes et arabes. L’album est attendu pour le 23 septembre et on pourra le voir sur la scène du Cirque royal de Bruxelles, les 5, 6 et 7 décembre (concerts déjà complets).

Gorillaz en février

Gorillaz, le groupe emmené par Damon Albarn annonce aujourd’hui la sortie de son huitième album studio,Cracker Island, pour le 24 février 2023.

En attendant, le groupe dévoile aujourd’hui le titre tant attenduNew Gold; une collab avec Tame Impala et Bootie Brown.