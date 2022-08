Muse se plonge dans le chaos

Vous y retrouverez dix titres qui balayent tous les styles musicaux que le trio originaire du Devon, au sud de l’Angleterre, a pu explorer depuis la sortie deShowbizen 1999: cela va du prog-metal ( Kill or Be Killed,We Are Fucking Fucked) au glam-rock (le singleWon’t Stand Down) en passant par l’électro-pop ( Compliance, You Make Me Feel Like It’s Halloween), l’hommage quasi présent sur chaque album à Queen ( Liberation) et même – perdue dans ce déluge de décibels et de guitares hurlantes – une ballade au piano ( Ghosts (How Can I Move On)).

Incertitude et instabilité

Comme plusieurs titres l’indiquent, les textes de ce nouvel opus ont été influencés par l’incertitude et l’instabilité croissantes dans le monde:"La pandémie, une nouvelle guerre en Europe, des manifestations et des émeutes massives, une tentative d’insurrection aux États-Unis avec l’invasion du Capitole, une démocratie occidentale vacillante, un autoritarisme croissant, des incendies de forêt et des catastrophes naturelles et la déstabilisation de l’ordre mondial… Cela a été une période inquiétante et effrayante pour nous tous, car l’empire occidental et le monde naturel, qui nous ont bercés pendant si longtemps, sont véritablement menacés. Cet album est une navigation personnelle à travers ces peurs et une préparation pour ce qui vient ensuite",explique Matthew dans le communiqué qui accompagne la sortie.

On ressort de l’écoute de cet album dystopique un brin mitigé. On a la désagréable impression que Matt Bellamy, Chris Wolstenholme et Dominic Howard ont voulu mettre tellement de choses dans chaque morceau que cela donne un disque boursouflé d’effets et de riffs. Certes, cela colle à la thématique générale – une sorte de traversée du chaos – et cela permettra une nouvelle fois de se faire lever les foules lors de la future tournée qui s’annonce, mais on regrette l’absence de tout réel effet de surprise.

Pour les fans, sachez que 1000 exemplaires deWill of the Peopleseront vendus en NFT (jetons numériques basés sur la même technologie que les cryptomonnaies). Il comportera les signatures numériques des membres du groupe et sera disponible à l’achat au format FLAC – similaire au MP3 mais de meilleure qualité – sur la plateforme Serenade au prix de 20 £ soit environ 23 euros.

Muse, «Will of the People», Warner.