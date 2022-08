Lorsque le label de Museleur a proposé de sortir un best-of, Matt Bellamy a dit ok, mais avec de nouvelles chansons. C’est ainsi queWill of the People,leur 9ealbum studio a vu le jour.

+ Lire notre critique: Muse plonge dans le chaos

Le juke-box de la semaine

Britney Spears et Elton John: enfin!

Ça y est: l’attente est enfin terminée pour les fans de Britney Spears et d’Elton Johnqui n’en pouvaient plus d’attendre la sortie de leur duo,Hold me Closer.

Nouvel album pour Arctic Monkeys

Après avoir clôturé l’édition 2022 du Pukkelpop, les Arctic Monkeyssortiront leur nouvel album,The Car, le 21 octobre prochain.

Un septième album pour le groupe britannique, quatre ans aprèsTranquility Base Hotel + Casino.

Un album et des invités pour Ibrahim Maalouf

Le 4 novembre, Ibrahim Maaloufsortira son nouvel album,Capacity to Love. Sur cet album, on sait déjà que l’on retrouvera de nombreuses collaborations avec d’autres artistes qui seront révélées en septembre.

Du neuf pour Jenifer

Le nouvel album de Jenifer,n°9sortira également le 4 novembre. La Française en a profité pour annoncer quelques dates de concerts: elle sera notamment de passage à Forest National, le 25 mars 2023.

Archive: concerts annulés

Les deux concerts d’Archive à l’AB des 22 et 23 octobre sont désormais reportés à des dates encore à déterminer.

Sachez que vos billets restent valables pour la nouvelle date et que vous serez avertis personnellement par e-mail dès que la nouvelle date sera connue.