Durant trois jours, les festivaliers ont pu picorer dans une affiche éclectique qui mêle pop, rock, électro, rap ou punk, taillée pour titiller la curiosité. Voici ce qu’on en retient.

©Mathieu Golinvaux

1. Plus qu’un festival: une expérienceSi l’on vient au Pukkelpop c’est évidemment pour assister aux performances live d’artistes géniaux ou pousser une oreille curieuse vers des scènes plus alternatives. Mais le festival limbourgeois a toujours su tirer son épingle du jeu en proposant tout un tas d’activités extra-musicales. Cette édition 2022 n’a pas dérogé à la règle avec l’installation d’un cirque, d’une grande roue, le passage d’une fanfare et de ses majorettes ou encore la mise en place d’un skatepark et l’organisation de matchs de basket à trois!

2. Un festival tourné vers la découvertePour attirer le grand public, le Pukkelpop mise sur quelques grands noms comme Arctic Monkeys, Tame Impala, Bring me the Horizon ou encore Cypress Hill. Mais ces têtes d’affiche ne sont que les arbres qui cachent une forêt bien prometteuse. En misant une affiche éclectique, les organisateurs ouvrent aussi leurs portes à de jeunes artistes prometteurs. Un point de vue en décalage avec d’autres festivals qui ont choisi de se spécialiser dans un seul style musical comme Les Ardentes, par exemple.

3. Les Britanniques en forceSamedi, les Britanniques ont conquis Kiewit. On pointera notamment les performances assez remarquables de Shame, des vétérans de l’électro Underworld ou encore de la petite protégée de Damon Albarn, Little Simz. On attendait aussi le duo tendance du moment, Wet Leg. Si les filles de l’île de Wight sont parfois un peu un cran en dessous sur scène, elles se sont parfaitement débrouillées cette fois.

4. Une belle place accordée aux Belges Les artistes belges ont largement trouvé leur place dans cette affiche du Pukkelpop. On notera le passage émouvant de Selah Sue, la jolie voix lascive de Tamino, la belle prestation de Coely, les surprenants Bruxellois de Echt! ou encore l’univers ultra-poétique d’Oscar and the Wolf.

5. Le bémolL’édition 2022 du Pukkelpop a été globalement positive mais certains artistes ont dû faire face à de gros problèmes de sons comme la DJ belge Charlotte de Witte, programmée samedi. Et, sur la plupart des plus petites scènes, le son nous a semblé un peu faiblard et aurait mérité un poil plus de peps (notamment pour le concert de BBNO$). Un point à corriger pour l’année prochaine.