Le Pukkelpop, ce dénicheur de talent : ce qu’il fallait retenir de la 3e journée (photos)

Ovni et découverte justement, c’est la danseuse sud-africaine Kamo Mphela qui lance cette troisième journée de festivité sur la plaine de Kiewit. Mélange de danse et de chant, le spectacle est étonnant, mais il est difficile de rester indifférent et immobile, voire même de ne pas se laisser entraîner par cette musique.

Plus loin, avec ses guitares à la Fontaines DC, Murder Capital vient déjà secouer le Pukkelpop, dans un style complètement différent. Si les morceaux les plus anciens font mouche, on reste par contre un peu sur notre faim en découvrant les nouvelles chansons du groupe irlandais.

Dans la même veine, les Londoniens de Shame vont proposer, sans doute, le meilleur show de cette troisième journée du Pukkelpop. Charlie, le chanteur, Josh, à la basse, tiennent la forme de leur vie et ont encore pris de la bouteille pour proposer un set désormais sans temps mort. Déjà passé par Dour, Werchter ou le Botanique ces dernières années, les Anglais font désormais, c’est certain, partie des valeurs sûres qu’il faut absolument voir.

Guitare toujours, si elles ne nous avaient guère convaincu aux Nuits du Bota, le duo britannique de Wet Leg et leur tube Chaise Longue ont cette fois plus que bien fait le travail. Avec leur indie rock, écouté notamment par Barack Obama, les Anglaises tapent juste et font passer un chouette moment.

Changement de style du côté du Dance Hall, avec la rappeuse Little Simz, celle qu’on annonce comme « la nouvelle Lauryn Hill » ne met pas longtemps avant de se mettre tout le public dans la poche. Petite par la taille, grande par le talent, Simbi Ajikawo a démontré qu’un concert hip hop pouvait avoir de la consistance. Ses superbes morceaux ont fait mouche.

Pas le temps de gamberger et les guitares sont déjà de retour au Lift avec Yard Act, les Britanniques (encore) vont eux aussi faire danser Kiewit.

La seule incursion du côté de la main stage, si ce n’est pour jeter un œil à la fin du set de Charlotte De Witte qui clôturait la soirée samedi, elle est pour Tame Impala. Si on ne présente plus les Australiens et leur show rodé, on est par contre un peu resté sur notre faim, comme à chaque fois. La musique est millimétrée, presque un peu trop, mais elle reste, selon nous, mal calibrée pour une si grande scène, on n’a jamais vraiment décollé.

Heureusement, la déception ne sera que de courte durée puisque déjà Viagra Boys est annoncé à l’autre bout du site. Les Suédois nous avaient scotché lors de leur concert aux Nuits du Botanique. Faire mieux s’annonçait difficile, mais d’entrée, Sebastian Murphy et ses nombreux tatouages envoient du lourd. Le chapiteau, acquis à la cause, ne peut rester de marbre et cela danse dans tous les coins. En chaussette, torse nu, Murphy est chez lui. Difficile toutefois de garder ce rythme pendant une bonne heure et la fin du set perd un peu en efficacité, mais on ne leur en tiendra pas rigueur cette fois.

La nuit peut enfin tomber sur Kiewit.