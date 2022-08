"Tout va très bien! Je reprends des couleurs en Mer Égée, magnifique", pouvait-on lire en légende.

Une publication qui a soulagé ses fans, mais également ses amis du show-business. Ainsi, plusieurs personnalités comme Nikos Aliagas, Carla Bruni, Matt Pokora, Nolwenn Leroy ou encore Amel Bent lui ont apporté leur soutien dans les commentaires.

En janvier dernier, le chanteur de 60 ans avait été diagnostiqué d’une "tumeur cancéreuse au poumon" non-opérable. Il avait débuté un protocole de soin de 6 mois à base de chimiothérapie et de rayons X.

En mai, le juré de l’émission "The Voice France" était apparu très amaigri sur une vidéo postée sur Instagram avant de se montrer rassurant face à l’inquiétude des fans. "Il ne me reste plus qu’une chimio, je peux vous dire que je vais très bien."

Toujours au mois de mai, il avait mené la très jeune Nour à la victoire dans le télécrochet de TF1.