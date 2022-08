"Ce n’est pas un instrument auquel on pense pour un solo – la contrebasse non plus, d’ailleurs. Alors qu’elle a vraiment quelque chose à apporter". Le compositeur Robert Groslot, avec lequel il avait travaillé à ses débuts en Belgique, a écrit la partition et ses collègues de l’orchestre, enthousiastes et curieux l’ont encouragé."Le monde du classique est bien plus ouvert qu’on le croit"

Un projet fou, une pression dingue:"Vous voyez tous ces poils blancs dans la barbe? Avant ce projet, il y a deux ans, ils étaient noirs!"Il se marre, mais il a dû travailler comme un fou, ne serait-ce que pour"simplement lire la partition", ainsi que pour apprivoiser sa nouvelle basse à six cordes.

La basse dès 13 ans

Il avait huit ans la première fois qu’il a posé ses mains sur un clavier. 13 ans, sur les cordes d’une basse électrique dont il a d’abord appris à jouer seul. Il se voyait musicien de rock. Il a d’ailleurs joué dans plusieurs groupes, avant de se mettre à la contrebasse."Quand j’ai pris des cours de basse électrique au Berklee College à Boston, j’étais le plus jeune, à 17 ans. Alors que quand j’ai commencé la contrebasse, j’avais 22 ans et j’étais le plus âgé de la classe, sourit-il.A cet âge, les musiciens classiques ont terminé leur parcours, moi je commençais."

Déjà à l’époque, il voulait jouer de la contrebasse pour élargir son horizon à toutes sortes de musiques. La différence de jeu entre les deux? Il vous parle de technique, de position des doigts, de nuances… Il fait une démo, avec l’une puis l’autre, avec ou sans l’archet: on reconnaît la mélodie, mais le son est bien différent. Il parle surtout de vibrations que l’on ressent en jouant."Et c’est encore plus puissant quand les autres jouent la même chose en même temps…"

©©Frank Lambrechts

Quant aux répertoires, il est convaincu que les deux instruments peuvent se rejoindre et se compléter. Il est d’ailleurs en ce moment plongé dans une partition de Bach à la basse.

Il reconnaît quand même que l’esprit, lui, est différent:"Quand on joue dans un orchestre, il y a peu de place à l’improvisation. On ne peut pas arriver le matin et se dire qu’on va jouer selon son humeur."

Pop, jazz, metal...

©©Dirk Sevenants - thomasfiorini.com

Il a beaucoup voyagé, a joué pour des tas d’artistes de tous les styles, en studio ou sur scène, de la pop de l’énigmatique chanteuse islandaise Björk, le jazzmen Jef Neve, des artistes de country, de blues ou le groupe de metal flamand Diablo Blvd… il a participé un plus d’une centaine de BO de films"C’est marrant, des fois, je vois un film à la télé et je dis, tiens c’est moi qui ai joué ça!"

Il peut tout jouer et il aime continuer à apprendre:"Je dis oui à tout! Surtout les trucs que je fais moins bien. J’adore le jazz, mais quand je joue avec des super bons musiciens, ça se voit que ce n’est pas mon école. On apprend de tout le monde, les collègues, le chef d’orchestre… si un jour je me dis que je n’ai plus rien à apprendre, c’est qu’il sera temps de me mettre à la pêche"

Son message:"Venez voir des concerts de musique classique, même si ce n’est pas votre truc a priori. Là, les gens voient qu’il n’y a pas de micro, pas d’amplification, juste des humains ensemble. Ils ressentent la puissance que dégage l’orchestre. C’est une vraie expérience".

Disponible en streaming. Version physique en vinyle dès septembre. https://www.antarctica-records.eu/artist/Thomas-Fiorini