Quand la couture courtise la scène pop

Gucci se taille la part du lion

Depuis qu’elle est dirigée par Alessandro Michele, la maison Gucci ne cesse de courtiser les stars. Actuellement en tournée, Harry Stylesen est l’un des plus flamboyants porte-drapeaux (manteaux). Avec des fringues customisées à ses initiales, l’Anglais porte haut les couleurs italiennes et la nouvelle philosophie de la marque. Non content d’unir leurs noms sur scène, Harry Styles et Gucci viennent de signer une collaboration pour une capsule unique aux prix affolants.

Les idoles italiennes de Måneskinont également succombé. Si, lors du Concours Eurovison de la chanson qui les a fait connaître, ils étaient habillés du cuir d’Etro (autre grande maison italienne), c’est à Gucci qu’ils ont confié leur nouveau look. Cuir, dentelle et plumes font désormais partie de leur arsenal de séduction.

En France, Clara Luciania, elle aussi, obtenu les faveurs de la griffe aux deux "G" qui lui a taillé des costumes sur mesure. Mêlant le style androgyne de la grande brune à ses codes bling-bling, Gucci réussi un mélange détonnant qui flirte avec la boule à facettes et les plumes de Régine.

Angèle rime avec Chanel

Si elle abordait un look streetwear lors de la tournéeBrol, Angèles’est depuis lors acoquinée avec la très chic maison française Chanel. Exit les combinaisons sulfureuses et audacieuses de Marine Serre, la Belge s’embourgeoise en mini-tailleur de tweed dont les couleurs varient en fonction des scènes où elle se produit. On se souvient notamment de sa tenue noir-jaune-rouge lors de son passage à Forest National en mai dernier.

Franz Ferdinand fidèle à Hedi Slimane

Le rock a aussi son créateur fétiche en la personne d’Hedi Slimane. Avec ses pantalons fuselés et ses vestes de cuir, le Français n’a jamais caché son goût pour le rock et les stars le lui rendent bien puisque, qu’il soit directeur artistique de Saint Laurent, pilote sa propre marque ou prenne la main chez Celine, les stars se sont toujours bousculées au portillon. Charlotte Gainsbourg est une grande fidèle, de même qu’Alex Kapranos, le chanteur de Franz Ferdinand. Parmi ceux qui ont craqué, on remarque par exemple, Justin Timberlake.

Beyoncé ou Lady Gaga: elles ne choisissent pas

Et les divas de la pop, alors? Vu les costumes flamboyants qu’elles arborent les Beyoncé, Lady Gaga et autres Dua Lipa doivent certainement avoir signés de juteux contrats avec des maisons prestigieuses… Et bien, non! Quand on est une star de ce calibre-là, on peut se permettre de piocher chez l’un et chez l’autre pour satisfaire ses envies du jour.

Beyoncéa par exemple, beaucoup porté de corsets sexy signés Thierry Mugler mais flirte aussi avec Versace, Peter Dundas ou Thierry Vauthier. Lady Gagaa de tout temps eu un faible pour Versace Ateliers mais Giorgio Armani a également signé certaines de ses tenues de scène de même que Tom Ford.