Nous sommes absolument satisfaits. Pour la première fois, nous avons organisé une édition sur trois jours et cela a été une réussite, avec un sold out tous les jours.

Cette formule sur trois jours sera donc reconduite l’an prochain?

Nous devons encore en discuter en interne. Mais si je dois m’avancer, je dirais que l’on va tenter de prolonger l’expérience. Trois jours, c’est pas mal car cela permet de poser les choses, d’être un peu plus cool…

Cela a permis aussi de proposer trois affiches distinctes, avec une journée plutôt rap vendredi, nouvelle scène française et belge samedi et rock dimanche, avec en plus des groupes flamands qui amènent du public flamand…

C’est tout à fait vrai. Je vous avoue que cela a été parfois difficile pour nous de sélectionner les groupes et là, cette troisième journée nous a ouvert des possibilités. La difficulté reste de trouver des têtes d’affiche qui peuvent entrer dans l’ADN du festival.

Vous garderez les mêmes dates?

Oui, vraisemblablement le premier week-end d’août, donc du vendredi 4 au dimanche 6 août 2023. On réfléchit aussi à une optimalisation du site, mais nous ne voulons pas tomber dans la démesure. L’idée est de rester à une jauge autour de 22000 festivaliers par jour.

Vous avez déjà un nom à nous donner pour 2023?

Non, pas encore. Mais c’est vrai que l’on commence à travailler sur l’édition suivante de plus en plus tôt. Avant, on commençait vers octobre/novembre. Là, nous sommes déjà en train d’y travailler. Nous sommes en train de nous renseigner sur quel artiste sera en tournée l’an prochain. Les premières offres sont parties, mais cela ne va pas plus loin.

Ces deux dernières années, il y a eu une offre pléthorique, entre les artistes qui ont reporté leur tournée à cause de la pandémie et ceux qui ont sorti un nouvel album. Est-ce que cela va revenir à la normale?

D’après nos infos, il y a tout de même pas mal d’artistes qui vont tourner l’an prochain. Par contre, c’est vrai qu’il y aura sans doute moins d’événements en rattrapage qui se dérouleront en même temps. Donc oui, on va sans doute revenir à une offre un peu plus normale.