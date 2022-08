«Rien ne vaut la liberté», pour le rappeur bruxellois Kobo

Le coronavirus, frein au développement de la carrière

Alors que le succès d’estime de son premier album,Période d’essai, sorti en 2019, lui avait permis de se faire un nom dans le milieu du rap, Kobo a été freiné dans sa lancée par le Covid et les confinements."D’un point de vue professionnel, c’est très compliqué parce que tu dois prendre sur toi, tu dois accepter le fait qu’on est en train de passer par une crise inédite, que les choses ne vont pas forcément se passer comme prévu. Faut s’adapter donc mentalement et psychologiquement c’est tout un travail intérieur", se rappelle-t-il.

Toute l’industrie de la musique a tourné au ralenti à cause de la pandémie. Les sorties d’album étaient repoussées et il n’y a pas eu de concerts pendant presque deux ans. Pour les artistes émergents comme Kobo, cela a été une période difficile mais en tant que passionné de musique, le Bruxellois n’a jamais cessé d’y croire,"Quand on est passionné, peu importe ce qu’il se passe autour de nous, on est toujours inspiré par ce qu’on vit et on fait toujours de la musique."

Anagenèse, la renaissance

L’idée d’évolution se retrouve aussi dans la cover de l’album, Kobo passe de l’enfance à l’âge adulte. ©-Raegular

Après trois ans d’absence médiatique, Kobo a sorti le 29 avril dernier son deuxième album,Anagenèse. Dans les théories de l’évolution, ce terme signifie la transformation lente et continue d’une espèce. Pour lui, cet album est comme une renaissance et une reconstruction en tant qu’artiste, "C’est une remise en question, c’est l’état d’esprit par lequel je suis passé. Pour que ce ne soit pas un album figé. Tout ce que je dis n’est pas forcément ce que je pense, mais c’est ce que j’ai pu penser à un moment ou un autre, c’est une étape de ma vie."

La musique de Kobo, c’est raconter des choses dures avec des mélodies, des moments difficiles transformés en morceaux dansants, à l’image du titreLiberté, principe très important pour l’artiste."Être libre pour moi, c’est vraiment vivre la vie qui nous correspond. Essayer de mener une vie dans laquelle on peut être épanoui, en paix, heureux et transmettre ce bonheur aux autres", confie-t-il.

L’album reflète l’évolution de la mentalité de l’artiste d’origine congolaise dans sa construction.Anagenèse commence par des morceaux sur lesquels Kobo rappe de manière énervée commeFucked UpouBoyZoo, puis se termine sur des chansons plus calmes commeMama, dédiée à sa mère. Sur celui-ci, le rappeur chante en français et en lingala, sa langue maternelle.

Vivre au jour le jour

Né à Bruxelles, Kobo a grandi au Congo avant de revenir en Belgique pour faire des études. ©EdA Mathieu Golinvaux

Pour ses parents justement, vivants au Congo, il était assez compliqué d’accepter que leur fils se lance dans une carrière d’artiste."Je suis arrivé en Belgique pour faire des études de droit, je suis passé par l’UCL puis j’ai commencé à devenir de plus en plus passionné de musique. J’ai partagé mes morceaux sur les plateformes et j’ai arrêté mes études parce que j’ai reçu des propositions de contrat", détaille-t-il. Malgré la distance qui les sépare, ils lui ont fait confiance,"Avec le temps, ils se sont rendu compte que c’était professionnel, que je pouvais gagner ma vie et avoir d’autres projets en dehors de la musique."

Rencontré à l’occasion de sa prestation sur la scène des Ardentes jeudi 7 juillet, Kobo est revenu sur sa philosophie de vie, apprendre à vivre au jour le jour, à l’image de sa chanson Carpe Diem."La vie est courte, il faut l’apprécier comme elle vient. Là on est en festival, il ne fait pas si chaud que ça, on a peur qu’il drache mais même s’il drache on va s’amuser"développe-t-il,"Vivre, c’est apprendre à danser sous la pluie."