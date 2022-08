Pour le rappeur bruxellois Geeeko, le rêve devient réalité

À 23 ans, le rappeur bruxellois accomplit son rêve, vivre de sa carrière d’artiste et partager sa musique avec le public. Aux Ardentes, il a voulu marquer le coup en arrivant équipé d’une caméra, attachée dans son dos, et filmant directement son visage pour tourner un clip en live.

L’équipement est trop lourd et contraignant,"Je ne me sentais pas en contact direct avec le public, ça faisait un peu une barrière, je n’aime pas trop ça."Il s’en débarrasse au bout d’une minute et commence réellement son concert, déterminé, énergique et enivré par l’engouement des centaines de festivaliers devant lui.

Michael Jackson, le modèle sur scène

Pour Geeeko, faire de la musique est un moyen de se soulager de ses émotions. ©-Kamila K Stanley

La musique a toujours fait partie intégrante de la vie de Geeeko mais le premier artiste qui l’a vraiment marqué, c’est le roi de la pop."Quand j’étais petit, même après sa mort, les gens étaient encore à fond sur Michael Jackson. Sa présence sur scène rendait les gens fous, il a inspiré tellement de gens."

Ce qu’il a retenu de lui, c’est la manière de se produire en concert, quelque chose que Geeeko apprécie particulièrement. "Être sur scène, ce n’est pas juste tu viens et tu chantes. Moi je pense que les gens ont payé pour être là, ils ont envie de voir un spectacle, tu dois leur rendre quelque chose. C’est important d’avoir un vrai contact avec les gens. On est sur une scène, en hauteur, ça peut créer un petit truc un peu bizarre, moi je descends, je vais leur parler. Ça rend le respect parce que c’est grâce à eux qu’on est là", développe-t-il.

De passionné à professionnel

Jonathan Nezzi de son vrai nom, est né au Burundi en février 1999 et a passé la première partie de sa vie en Afrique. Suivant son père qui déménageait pour le travail, il a vécu sept ans au Rwanda puis sept ans au Burkina Faso avant de rejoindre sa mère et sa sœur à Bruxelles à 14 ans, vivant à Laeken, Yser puis Forest.

Il y a trois ans, Geeeko prend la musique au sérieux lorsqu’on lui propose de signer un contrat d’artiste. Aujourd’hui son manager n’est autre que Dimitri Borrey, l’ancien manager de Stromae."Moi je faisais ça après l’école, je gardais l’argent qu’on me donnait pour manger à midi pour me payer une session studio. On m’a dit maintenant tu arrêtes tout ce que tu fais à côté, tu vas au studio quand tu veux, on va créer une carrière", se rappelle-t-il amusé.

Si Geeeko est un bon rappeur, c’est quand il chante qu’il fait la différence. Sa musique est un mélange de trap, type de rap énergique, de mélodies planantes et de chant mélancolique autotuné. Avec son style à la croisée des genres musicaux et ses dreadlocks bleues, il est souvent considéré comme le plus américain des Belges dans l’industrie. Cela s’explique notamment par ses influences, les rappeurs américains Saint Jhn et Juice Wrld ou le chanteur nigérien Burna Boy.

Transformer l’Iréel en Réel

Hyperproductif, le jeune artiste a sorti ses deux premiers projets en 2020,Réel en avril etIrréel en décembre. Des noms de projets qui ne sont pas choisis au hasard, ils représentent l’évolution de l’état d’esprit du Bruxellois par rapport à la musique."Réel, parce que ça s’est concrétisé pour de vrai ce rêve d’enfant que tu gardes dans un coin de ta tête. Irréel, parce qu’il y a eu ce petit doute, ce petit truc où tu te dis que tu y es presque, mais tu n’y es pas encore, donc il faut rendre l’irréel réel",analyse-t-il.

Dans ces deux projets, Geeeko raconte ses désillusions amoureuses surFendi ouToxic, sa vie de jeune adulte dans les quartiers de Bruxelles et les galères qui l’accompagnent surRodéo ouGang ou encore ses ambitions dansEHFE ou il chante"Jeune enfant de la hess (misère), J’suis déter pour fonder mon empire, Voir tous nos blazes dans la presse, EHFE fera les gros titres."

Le rappeur utilise la musique comme moyen de se soulager de ses émotions. L’ambiance est entraînante mais ce qu’il raconte est très personnel, à l’image du morceauMommy sur sa mère dans lequel il répète."Mommy ne veut plus voir ces putains de factures s’empiler, Mommy ne veut plus voir que ses enfants ont encore déprimés, Mommy veut offrir ce qu’on ne lui a jamais donné".

Présente sur son premier projet, cette chanson symbolise bien ses débuts professionnels dans la musique selon lui,"Réel c’était ça, j’avais plein d’émotions, je ne savais pas bien les raconter donc c’était un truc brut, où je t’explique sans que tu comprennes trop dans quoi je vis."SurIrréel, Geeeko a collaboré avec d’autres jeunes rappeurs de la scène belge comme Frénétik et YG Pablo.

Être un artiste émergent aujourd’hui

Ayant émergé dans le paysage musical pendant le confinement, la pandémie a néanmoins permis à Geeeko de gagner en maturité."Ça m’a fait mûrir plus vite",confie-t-il,"Je suis un gars spontané, je veux un truc je le fais sans trop réfléchir mais avec le confinement tu n’as pas le choix. T’es à la maison, si tu dois écrire sur un son, tu prends le temps qu’il faut parce que du temps, tu en as."

Le Bruxellois a également fait partie des quatre artistes suivis par les équipes de la RTBF pour la série documentaire sur le rap belge BXXL. On peut observer son processus de création et ses remises en question durant quatre épisodes tournés en 2020 et 2021.

Geeeko a pris le temps cette année, après un EP de trois titres aux sonorités plus pop, commePéché mignon, en juillet 2021, il travaille désormais sur un nouveau projet qui devrait voir le jour dans les prochains mois.