Les grandes causes de Coldplay

Il faut dire que ça fait un moment qu’on n’avait plus vu Chris Martin est sa bande sur scène. Et pour cause, la groupe avait décidé de ne pas partir en tournée avec l’album précédentEveryday Life (sorti en octobre 2019). La décision avait été prise bien avant la pandémie: le groupe trouvait le disque trop intimiste pour le jouer dans des stades et surtout, il souhaitait trouver un moyen de rendre sa tournée plus respectueuse de l’environnement.

C’est chose faite. Coldplay a notamment créé une application,Coldplay Music Of The Spheres World Tour,qui permet à ses fans de calculer leur empreinte carbone et de choisir des options de voyage plus écologiques pour assister aux concerts. Le groupe avait déjà annoncé précédemment qu’il utiliserait, au lieu de générateurs diesel, des batteries alimentées à l’énergie solaire ou grâce à l’énergie cinétique des spectateurs et des… confettis biodégradables.

La préservation de l’environnement n’est pas le seul combat de Coldplay. L’ONG Amnesty international sera aussi présente aux abords du stade"afin de sensibiliser les spectateur·rices au droit à l’avortement et à l’importance de le défendre dans le monde entier."

Un engagement qui n’est pas non plus une nouveauté puisque le groupe reverse régulièrement et depuis plusieurs années une partie de se revenus à différentes causes liées à la défense des droits humains partout dans le monde.