2012 Asaf Avidan - One Day / Reckoning Song (Wankelmut Rmx)

En 2008, le jeune chanteur israélien Asaf Avidan, accompagné de son groupe les Mojos sort un premier album dans son pays, "The Reckoning" et c’est un joli succès: disque d’or, puis de platine et même l’album le plus vendu sur un label indépendant en Israël. Sa voix rauque et androgyne lui vaut d’être comparé à Janis Joplin ou Jeff Buckley.

Il sort en Europe deux ans plus tard. Et ressort dans le monde entier en 2012. Parce qu’entre-temps, la chanson qui a inspiré le titre de l’album "The Reckoning song", alors cinquième plage du disque est remixée par le DJ allemand Wankelmut et la ballade folk rock devient un tube dansant "One Day / Reckoning Song (Wankelmut Rmx)". Un succès phénoménal : le titre est numéro un dans 10 pays, dont la Belgique.

2002 Indochine - J’ai demandé à la lune

Après une traversée du désert dans les années 90, c’est le tube de la renaissance pour Indochine. Et pourtant, ça n’a pas tout de suite été une évidence. La chanson écrite plusieurs années auparavant par Mickaël Furnon, le leader du groupe Mickey 3D est envoyée au groupe sous forme de maquette en version guitare voix. Indochine est en train d’écrire son 9e album, "Paradize". La tonalité de l’ensemble est très rock et le groupe a du mal à intégrer ce titre qui ressemble plutôt à une ballade. Et pourtant, la ritournelle va plaire aux radios qui vont passer le single en boucle. "J’ai demandé à la Lune" devient rapidement n°1 en France et en Belgique.

1992 Mariah Carey - I’ll Be There (Unplugged)

En 1992, Mariah Carey a déjà sorti deux albums, "Mariah Carey" en 1990 et "Emotions" en 1991. Ils ont connu un beau succès, mais la chanteuse ne les a pas beaucoup chantés en live. Et la rumeur court: Mariah Carey est "juste" une chanteuse de studio, si elle ne fait pas de tournée, c’est qu’elle est mauvaise sur scène. Pour faire taire les cancans, sa maison de disques Sony BMG organise un grand concert au Kaufman Astoria Studios à New York le 16 mars 1992. Il est diffusé sur MTV dans la série de concerts acoustiques MTV Unplugged. Elle y chante notamment des tubes comme "Vision of Love" et "Emotions" ainsi qu’une reprise de "I’ll Be There" des Jackson Five, en duo avec son choriste Trey Lorenz. C’est un véritable succès: les ventes de son album repartent en flèche, MTV rediffusera ce concert pendant de nombreuses années et les radios adoptent cette version de "I’ll Be there".

1982 Philippe Lavil - Il tape sur des bambous

Quelques secondes de ce tube tropical suffit à vous le coller en tête pour toute la journée (pardon!) Et pourtant, il a failli ne jamais exister. Retour en arrière: en 1969, Philippe Lavil alors étudiant en commerce enregistre son premier titre, puis un premier succès, en 1970 "Avec les filles, je ne sais pas". Pendant de longues années, le chanteur d’origine martiniquaise travaille et se produit avec des chanteurs à succès comme Julien Clerc, Alain Souchon… Mais malgré sa persévérance, ça marche beaucoup moins bien pour lui. Alors qu’il pense arrêter la chanson, Didier Babelivien lui écrit "Il tape sur des bambous". Et c’est le tube de l’été: plus d’un million et demi d’exemplaires vendus.

1972 Hot Butter - Popcorn

Dans les année 70, le groupe américain Hot Butter a fait de reprises sa spécialité. Le morceau "Popcorn" a été écrit 1969 par Gershon Kingsley sur l’album "Music to Moog By". Mais la reprise de Hot Butter va être le premier morceau de musique électronique a connaître un tel succès commercial.

1962 Petula Clark – Chariot

"Si tu veux de moi, pour t’accompagner au bout des jours", chante Petula Clark avec une pointe de son délicieux accent britannique. "Chariot" est… encore une reprise. Parue d’abord en anglais sous le titre "I Will Follow Him", c’est à la base un instrumental du compositeur français Franck Pourcel. La version française de Petula Clark connaît un succès énorme et se classe n°1 en France, et dans le top 10 en Belgique où elle est disque d’or. La chanteuse en fera aussi une version italienne, "Sul mio carro", et allemande: "Cheerio" qui connaîtron aussi un grand succès dans ces deux pays.