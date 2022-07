L’été très musical de Todiefor

Todiefor ou Luca Pecoraro pour la carte d’identité a 28 ans. Un papa italien, une maman espagnole et la Belgique comme pays de cœur. Il a pris goût à la musique en bidouillant sur son ordi, histoire de passer le temps un jour où son jeu vidéo en ligne favori était planté. Et il s’y est consacré à fond. En parfait autodidacte, le Dj est aussi devenu producteur au CV plutôt varié: il a travaillé avec des rappeurs comme Roméo Elvis ou Caballero et Jeanjass. Mais il lorgne aussi vers le dubstep, les sonorités latines, le funk, l’électro… Il vient de signer une collaboration avec le dernier représentant italien à l’Eurovision, Mahmood ou encore le Belge Oscar and the Wolf et la Française Poupie. Entre beaucoup d’autres.

Reports et annulations

Après deux été compliqués pour tous les artistes, il est ravi de voir revenir les festivals."Je suis content, ça m’angoissait un peu d’être seul chez moi, j’ai besoin de bouger. J’ai beaucoup de dates en France, notamment, parce que beaucoup de dates ont été reportées. Certaines, même annulées". Comme aux Francos où il n’a finalement pas joué.

A quelques heures de monter sur scène, il est très tranquille. Ce qu’il va jouer? On verra bien."Je joue mes morceaux, mais je m’adapte au lieu, au public. En France, on écoute plus de chanson française, alors qu’en Belgique, on écoute de tout. Aux Ardentes, c’est un public plus rap, à Ronquières ce sera plus varié, plus familial, je jouerai sans doute plus d’électro. Il faut savoir où on met les pieds. Ce n’est jamais la même chose."

Et comment c’est la vie en festival? Il sourit, sa bouteille d’eau à la main."J’ai une hygiène de vie très normale, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me mets pas une caisse tous les soirs, donc je suis en forme. Je ne suis pas non plus chaque soir dans un pays différent, ça reste proche, jusqu’à maintenant. Mais peut-être qu’un jour… mon but, c’est de tourner en Europe et pourquoi pas dans le reste du monde. Je rêve d’aller au Japon…"

Le 5 août au Ronquières festival et le 20 août au Cabraret Vert à Charleville-Mézières.