Avec Kelly Rowland et Michelle Williams, Beyoncé Knowles forme les Destiny’s Child. Elles sortent cinq albums écoulés à 60 millions d’exemplaires en tout. Le trio se dépare en 2005.

2003 en solo

Son premier albumDangerously in Loveest porté notamment par les titresBaby Boy ouCrazy in love, en duo avec Jay-Z qui allait devenir son mari trois ans plus tard. Ce disque est classé dans le top 200 des meilleurs albums de tous les temps par le Rock’n’ roll Hall of Fame.

70 nominations aux Grammys

Aux Grammy Awards, les victoires de la musique américaine, elle est la première femme a remporter le Grammy de l’artiste de l’année en 2007. Et elle y bat tous les records: elle est l’artiste féminine la plus nommée (70 fois et 22 récompenses raflées). En 2009, elle remporte 6 trophées sur ses 10 nominations. Elle est la deuxième artiste la plus récompensée après Michael Jackson.

8868 tweets

Lorsqu’elle annonce, en août 2011, attendre son premier enfant, le réseau Twitter s’emballe et bat un record absolu où le hashtag #Beyonce est tweeté 8868 fois par seconde! Elle a deux autres enfants, des jumeaux, nés en 2017.

104 millions de téléspectateurs

En 2013, Queen B est choisie pour animer la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de foot américain, grand messe annuelle de la télé version US. 104 millions de téléspectateurs regardent sa prestation, une des plus suivies de tous les temps. Elle a aussi, la même année, interprété l’hymne national américain lors de la cérémonie d’investiture de Barak Obama.

13 films

Beyoncé a participé à 13 films, que ce soit en doublant des voix, en interprétant son propre rôle ou un rôle de composition, ou encore en tant que réalisatrice ( Homecomingen 2019 etBack is Kingen 2020) ou compositrice.

270 millions

sur Instagram, 59 millions sur Facebook et 15,6 millions sur Twitter… ses "followers" sont nombreux à guetter la moindre de ses annonces sur les réseaux sociaux.

246 millions d’albums vendus

En près de 20 ans de carrière solo, on estime que la chanteuse a vendu 246 millions d’albums. C’est sans compter ceux écoulés avec les Destiny’s Child en début de sa carrière ou son album duo avec son mari Jay-Z, sous les nom de The Carters en 2018. Et c’est encore plus impressionnant quand on regarde les chiffres de streaming: 4,6 milliards d’écoutes sur Spotify et 8,9 milliards sur Youtube.

6 albums n°1

Ses six premiers albums deDangerously in Loveen 2003 àLemonadeen 2016, Beyoncé les a tous classés, sans exception à la première place du Billboard 200, le classement des meilleures ventes d’albums aux États-Unis.

450 millions de dollars

A 40 ans, Beyoncé est aussi une femme d’affaires accomplie: lignes de vêtements, parfum à son nom, contrats publicitaires, partenariats avec des marques… Le magazine américain Forbes qui analyse les grandes fortunes mondiales estime de Beyoncé pèse aujourd’hui 450 millions de dollars.